Доктор экономических наук назвал главную цель для выживания России, цитируя Менделеева - 23.03.2024 Украина.ру
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Доктор экономических наук назвал главную цель для выживания России, цитируя Менделеева
Доктор экономических наук назвал главную цель для выживания России, цитируя Менделеева - 23.03.2024 Украина.ру
Доктор экономических наук назвал главную цель для выживания России, цитируя Менделеева
Доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур в интервью изданию Украина.ру
2024-03-23T05:55
2024-03-23T05:55
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Эксперт напомнил снова учёного Дмитрия Менделеева о том, что на территории России может жить полмиллиарда человек. Однако Менделеев не учел, что на падение рождаемости повлияли урбанизация, две мировых войны и "русский крест" 90-х, когда мы потеряли около 15 млн населения.По мнению Мазура, эффективно развиваться в экономике смогут те государства и союзы, где население составляет более полумиллиарда. Доктор экономических наук отметил, что европейцы объединились в Евросоюз, таким образом общее население составляет как раз полмиллиарда.У Китая три раза по полмиллиарда, у Индии уже больше, чем в Китае, у США триста с чем-то миллионов, но вместе с Канадой и Мексикой, которые, по сути, подчинены США экономически, тоже около полумиллиарда набирается. "В России же всего 145 миллионов человек – это очень мало", добавил эксперт.При этом нужно добиться гораздо лучших показателей в приросте населения.Полностью интервью Вместо материнского капитала ─ бесплатное жильё. Экономист Олег Мазур о решении демографической проблемы читайте на нашем сайте.
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новости, россия, китай, сша, ес, население, экономика, рождаемость
Новости, Россия, Китай, США, ЕС, население, экономика, рождаемость

Доктор экономических наук назвал главную цель для выживания России, цитируя Менделеева

05:55 23.03.2024
 
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Доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил снова учёного Дмитрия Менделеева о том, что на территории России может жить полмиллиарда человек. Однако Менделеев не учел, что на падение рождаемости повлияли урбанизация, две мировых войны и "русский крест" 90-х, когда мы потеряли около 15 млн населения.
По мнению Мазура, эффективно развиваться в экономике смогут те государства и союзы, где население составляет более полумиллиарда. Доктор экономических наук отметил, что европейцы объединились в Евросоюз, таким образом общее население составляет как раз полмиллиарда.
У Китая три раза по полмиллиарда, у Индии уже больше, чем в Китае, у США триста с чем-то миллионов, но вместе с Канадой и Мексикой, которые, по сути, подчинены США экономически, тоже около полумиллиарда набирается. "В России же всего 145 миллионов человек – это очень мало", добавил эксперт.
"Главная цель для выживания и развития России – это увеличение населения России. Кстати, в плане действий правительства это тоже цель номер один. Это правильно", - сказал он.
При этом нужно добиться гораздо лучших показателей в приросте населения.
Полностью интервью Вместо материнского капитала ─ бесплатное жильё. Экономист Олег Мазур о решении демографической проблемы читайте на нашем сайте.
Олег Мазур
18 марта, 14:01
Вместо материнского капитала ─ бесплатное жильё. Экономист Олег Мазур о решении демографической проблемыДоктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур о дефиците рабочей силы, экономическом измерении проблемы мигрантов и о том, как добиться роста населения в России
 
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