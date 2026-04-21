Что выгодно для России сегодня? Бабаков назвал три пути: технологии, переработка и эмиссия под нефть

Россия может превращать экспортную выручку в реальные технологии, развивать нефтехимию или выпускать рубли под продажу нефти. Универсальных решений нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков

2026-04-21T05:00

Комментируя тему структурной перестройки экономики, вице-спикер указал на второй путь. По словам парламентария, России стоит сосредоточиться на том, чтобы нефть и газ, продаваемые за рубеж, больше использовались внутри страны для увеличения и расширения производства, нефтехимии и газохимии. По мнению собеседника Украина.ру это могло бы иметь больший эффект для российской экономики.Развивая тему, эксперт озвучил третий, более смелый вариант. "Если мы продаем нефть за рубеж и получаем за это юани, может быть под китайскую валюту выпустить рубли и пустить их в экономику? Саму нефть не продавать, под нее выпустить рубли, понимая, что рано или поздно мы сбудем сырье и получим необходимую компенсацию ресурсов" , — заявил Бабаков.Подводя итог, депутат подчеркнул, что универсальных рецептов нет. "В каждом отдельном случае нужен не универсальный подход, а конкретный ответ на вопрос “Что выгодно для нашей страны сегодня?” По конкретным видам экспорта и импорта, по конкретным действиям финансово-экономического блока внутри страны" , — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Мировая нефтепереработка рекордно упала, поставки российского СПГ в Европу выросли" на сайте Украина.ру.

