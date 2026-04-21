Что выгодно для России сегодня? Бабаков назвал три пути: технологии, переработка и эмиссия под нефть - 21.04.2026 Украина.ру
Что выгодно для России сегодня? Бабаков назвал три пути: технологии, переработка и эмиссия под нефть
Россия может превращать экспортную выручку в реальные технологии, развивать нефтехимию или выпускать рубли под продажу нефти. Универсальных решений нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Что выгодно для России сегодня? Бабаков назвал три пути: технологии, переработка и эмиссия под нефть

05:00 21.04.2026
 
Россия может превращать экспортную выручку в реальные технологии, развивать нефтехимию или выпускать рубли под продажу нефти. Универсальных решений нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Комментируя тему структурной перестройки экономики, вице-спикер указал на второй путь. По словам парламентария, России стоит сосредоточиться на том, чтобы нефть и газ, продаваемые за рубеж, больше использовались внутри страны для увеличения и расширения производства, нефтехимии и газохимии.
По мнению собеседника Украина.ру это могло бы иметь больший эффект для российской экономики.
Развивая тему, эксперт озвучил третий, более смелый вариант. "Если мы продаем нефть за рубеж и получаем за это юани, может быть под китайскую валюту выпустить рубли и пустить их в экономику? Саму нефть не продавать, под нее выпустить рубли, понимая, что рано или поздно мы сбудем сырье и получим необходимую компенсацию ресурсов" , — заявил Бабаков.
Подводя итог, депутат подчеркнул, что универсальных рецептов нет. "В каждом отдельном случае нужен не универсальный подход, а конкретный ответ на вопрос “Что выгодно для нашей страны сегодня?” По конкретным видам экспорта и импорта, по конкретным действиям финансово-экономического блока внутри страны" , — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Энергетические войны: Мировая нефтепереработка рекордно упала, поставки российского СПГ в Европу выросли" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
