В Пентагоне заявили о "кризисе" из-за ядерного сдерживания России, Китая и КНДР. Новости к этому часу
07:25 21.04.2026 (обновлено: 07:40 21.04.2026)
 
США столкнулись с кризисной ситуацией из-за необходимости одновременно сдерживать Россию, Китай и наращивающий потенциал КНДР, заявил помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию Роберт Кадлек. Об этом и других важных событиях рассказал 21 апреля телеграм-канал Украина.ру
Выступая в сенате, Кадлек подчеркнул, что речь идет не о гипотетической угрозе, а о проблеме, "разворачивающейся прямо сейчас", добавив, что мир вступил в "новую, более опасную эпоху".
🟥 ОАЭ начали переговоры с США о получении финансовой поддержки на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Представители ОАЭ сообщили, что в случае возникновения нехватки долларов, страна может перейти на другую валюту.
🟥 Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Иран столкнется с невиданными проблемами, если откажется от переговоров с Вашингтоном.
🟥 Трамп заверил, что США скоро добьются от Ирана того, чтобы исламская республика никогда не обладала ядерным оружием.
🟥 Трамп утверждает, что процесс извлечения из-под земли обогащенного урана в Иране будет долгим и трудным после военной операции в июне 2025 года.
🟥 Евросоюз не хочет оказаться втянутым в кризис вокруг Ирана и, по сути, остается сторонним наблюдателем, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
🟥 Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США провел полет в непосредственной близости от иранской территории.
🟥 Владимир Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на "обочину международной политики" в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
