https://ukraina.ru/20240323/1053944946.html

"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии

"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии - 23.03.2024 Украина.ру

"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии

За время проведения специальной военной операции российские вооруженные силы серьезно повысили уровень своего профессионализма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-23T06:15

2024-03-23T06:15

2024-03-23T06:15

новости

виктор баранец

россия

армия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/19/1052888343_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_417998e9f05653c671ce547b3972ee2c.jpg

По мнению Баранца, во время СВО российская армия "значительно помудрела".Эксперт назвал только один факт, который уже говорит о возросшем профессионализме ВС РФ."Мы заметили цель на поле боя. Передали об этом информацию в штаб. Штаб передает приказ командиру орудия, которое будет открывать огонь по этой цели. Раньше было так. Мы засекали цель, но пока команда проходила через эти 4-5 инстанций, цель уносила пятки. Теперь мы научились ценить это время. Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стало еще одним нашим важным оружием", - сказал он. Враг нас многому научил. Он нам преподнес очень жесткие университеты. Мы сделали из этого выводы. И эти выводы дают реальные результаты, резюмировал Баранец. Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.

россия

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виктор баранец, россия, армия, сво