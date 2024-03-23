"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии - 23.03.2024 Украина.ру
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"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии
"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии - 23.03.2024 Украина.ру
"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии
За время проведения специальной военной операции российские вооруженные силы серьезно повысили уровень своего профессионализма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-23T06:15
2024-03-23T06:15
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По мнению Баранца, во время СВО российская армия "значительно помудрела".Эксперт назвал только один факт, который уже говорит о возросшем профессионализме ВС РФ."Мы заметили цель на поле боя. Передали об этом информацию в штаб. Штаб передает приказ командиру орудия, которое будет открывать огонь по этой цели. Раньше было так. Мы засекали цель, но пока команда проходила через эти 4-5 инстанций, цель уносила пятки. Теперь мы научились ценить это время. Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стало еще одним нашим важным оружием", - сказал он. Враг нас многому научил. Он нам преподнес очень жесткие университеты. Мы сделали из этого выводы. И эти выводы дают реальные результаты, резюмировал Баранец. Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, виктор баранец, россия, армия, сво
Новости, Виктор Баранец, Россия, Армия, СВО

"Очень жесткие университеты": Баранец о том, как вырос профессионализм российской армии

06:15 23.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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За время проведения специальной военной операции российские вооруженные силы серьезно повысили уровень своего профессионализма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
По мнению Баранца, во время СВО российская армия "значительно помудрела".
Эксперт назвал только один факт, который уже говорит о возросшем профессионализме ВС РФ.
"Мы заметили цель на поле боя. Передали об этом информацию в штаб. Штаб передает приказ командиру орудия, которое будет открывать огонь по этой цели. Раньше было так. Мы засекали цель, но пока команда проходила через эти 4-5 инстанций, цель уносила пятки. Теперь мы научились ценить это время. Скорость и слаженность в связи между разведкой и ударными средствами стало еще одним нашим важным оружием", - сказал он.
Враг нас многому научил. Он нам преподнес очень жесткие университеты. Мы сделали из этого выводы. И эти выводы дают реальные результаты, резюмировал Баранец.
Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.
 
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