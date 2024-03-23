Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ - 23.03.2024 Украина.ру
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Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ
Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ - 23.03.2024 Украина.ру
Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ
Для того, чтобы прекратить обстрелы российских регионов, Москве нужно обрушить инфраструктуру Украины и провести дипломатическую работу с западными странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2024-03-23T05:35
2024-03-23T05:35
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Киевская военщина действовала и по-прежнему действует на Донбассе и в Новороссии против мирных жителей как гангстеры на большой дороге, отметил собеседник издания.С некоторого времени она активизировала свои военные преступления против гражданских лиц и социально-значимой инфраструктуры в Белгородской, Курской и других областях юго-запада России, где вообще нет никаких военных объектов, отметил Козин. Ожидаются новые удары по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам ГСМ, расположенным на российской территории.Нужна серия серьезных дипломатических мер в отношении тех стран, которые поставляли, поставляют и будут поставлять такие вооружения. Можно действовать вплоть до объявления их послов "персонами нон грата" и даже включая решение о разрыве дипломатических отношений, продолжил эксперт. Следует строго обозначить нашу твердую и решительную позицию: поскольку западное оружие и западные военные инструкторы и операторы ударных смертоносных систем убивают наших граждан – на Украине и в НАТО должны твердо усвоить: возмездие России будет неотвратимым, заключил он.Полный текст интервью Владимира Козина "Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО" читайте на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, дипломатия, СВО

Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ

05:35 23.03.2024
 
© SputnikВладимир Козин
Владимир Козин
© Sputnik
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Для того, чтобы прекратить обстрелы российских регионов, Москве нужно обрушить инфраструктуру Украины и провести дипломатическую работу с западными странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Киевская военщина действовала и по-прежнему действует на Донбассе и в Новороссии против мирных жителей как гангстеры на большой дороге, отметил собеседник издания.
С некоторого времени она активизировала свои военные преступления против гражданских лиц и социально-значимой инфраструктуры в Белгородской, Курской и других областях юго-запада России, где вообще нет никаких военных объектов, отметил Козин. Ожидаются новые удары по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам ГСМ, расположенным на российской территории.

"Необходимо расширить применение против агрессора самых современных видов неядерных тяжелых высокоточных вооружений. Это позволит похоронить украинский военно-промышленный комплекс, всю командно-штабную структуру ВСУ и спецслужб, средства тылового обеспечения и связи. Тем самым мы сможем также уничтожить критически важную инфраструктуру, в том числе железнодорожную и автодорожную сети, которые используются для доставки западных вооружений и боеприпасов в зону боевого соприкосновения", - заявил он.

Нужна серия серьезных дипломатических мер в отношении тех стран, которые поставляли, поставляют и будут поставлять такие вооружения. Можно действовать вплоть до объявления их послов "персонами нон грата" и даже включая решение о разрыве дипломатических отношений, продолжил эксперт.
Следует строго обозначить нашу твердую и решительную позицию: поскольку западное оружие и западные военные инструкторы и операторы ударных смертоносных систем убивают наших граждан – на Украине и в НАТО должны твердо усвоить: возмездие России будет неотвратимым, заключил он.
Полный текст интервью Владимира Козина "Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО" читайте на сайте Украина.ру.
 
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