https://ukraina.ru/20240323/1053944348.html

Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ

Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ - 23.03.2024 Украина.ру

Дипломатия и современное вооружение: эксперт о том, как прекратить обстрелы территории РФ

Для того, чтобы прекратить обстрелы российских регионов, Москве нужно обрушить инфраструктуру Украины и провести дипломатическую работу с западными странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2024-03-23T05:35

2024-03-23T05:35

2024-03-23T05:35

новости

россия

украина

дипломатия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040898300_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c66a3f6444f588226caaf2c5bc39131e.jpg

Киевская военщина действовала и по-прежнему действует на Донбассе и в Новороссии против мирных жителей как гангстеры на большой дороге, отметил собеседник издания.С некоторого времени она активизировала свои военные преступления против гражданских лиц и социально-значимой инфраструктуры в Белгородской, Курской и других областях юго-запада России, где вообще нет никаких военных объектов, отметил Козин. Ожидаются новые удары по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам ГСМ, расположенным на российской территории.Нужна серия серьезных дипломатических мер в отношении тех стран, которые поставляли, поставляют и будут поставлять такие вооружения. Можно действовать вплоть до объявления их послов "персонами нон грата" и даже включая решение о разрыве дипломатических отношений, продолжил эксперт. Следует строго обозначить нашу твердую и решительную позицию: поскольку западное оружие и западные военные инструкторы и операторы ударных смертоносных систем убивают наших граждан – на Украине и в НАТО должны твердо усвоить: возмездие России будет неотвратимым, заключил он.Полный текст интервью Владимира Козина "Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО" читайте на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дипломатия, сво