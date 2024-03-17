Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО - 17.03.2024 Украина.ру
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Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО
Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО - 17.03.2024 Украина.ру
Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО
НАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
2024-03-17T08:00
2024-03-17T08:00
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белгород
всу
ядерная война
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В Берлине 15 марта экстренно встретился "Веймарский треугольник" — Франция, Германия и Польша.— Владимир Петрович, зачем в Берлине собирался "Веймарский треугольник"?— Главным вопросом встречи стало продолжение оказания военной поддержки Украины в проведении масштабной вооруженной агрессии Киева и НАТО против России.Напомню, что названная военно-политическая платформа была создана в 1991 году как раз из трех названных государств. Их лидеры встретились в Берлине впервые после перерыва, связанного со сменой власти в Варшаве в конце прошлого года.Нынешняя встреча действительно носила "чрезвычайный" характер в связи с нехваткой боеприпасов и военной техники, с которой в последнее время сталкиваются ВСУ. Проведение этого тройственного контакта также увязывалось с нынешними президентскими выборами в России и ее очевидными успехами на полях сражений с Украиной и НАТО.— Какие вопросы там обсуждались и в какой тональности?— Названная мной генеральная тема, которую особенно энергично навязывают этой "Веймарской тройке" Соединенные Штаты, Польша и три государства Балтии, имеет три ключевых вопроса в своей повестке дня.Во-первых, это мобилизация всех стран НАТО и ЕС для диверсификации поставок вооружений преступному киевскому режиму с упором на их качественные характеристики. Речь пойдет о средствах ПВО, РСЗО и о дальнобойныхартиллерийских системах, в том числе с закупкой их на международных рынках.Во-вторых, определение формата участия и сроков развертывания вооруженных сил трансатлантического альянса на Украине для участия в агрессии против России.И, наконец, третье — урегулирование разногласий между ФРГ и Францией относительно количества и качества вооружений, которые направляют Берлин и Париж нынешнему бандеровскому режиму в Киеве.Тональность бесед "Веймарской тройки" в Берлине и их итогов не вызывает особых сомнений. Хотя она была закамуфлирована заявлением о недопущении эскалации.Участники заседания в рамках "Веймарского треугольника" в германской столице подтвердили приверженность антироссийской политике, о которой ранее в феврале этого года заявили главы внешнеполитических ведомств.Его решения повлекут продолжение оголтелой антироссийской пропаганды, сдобренной дополнительно страшилками о, якобы готовности России применить тактическое ядерное оружие на украинской территории.Но, как Москва уже не раз заявляла, она не собирается его использовать по той причине, что имеет самые современные средства сдерживания агрессора в неядерном снаряжении. Это возможно благодаря эффективно работающему нашему оборонному промышленному комплексу.Надо напомнить, что агрессия Украины против Донбасса была неспровоцированно развязана в апреле 2014 года. Россия лишь противодействует этой агрессии, которая не прекращается до сих пор. Мы, считаю, слишком долго ждали, чтобы дать Киеву надлежащий отпор только в феврале 2022 года. Мы поверили в "магическую" силу Минских соглашений.— Кто из участников встречи наиболее заинтересован в конкретных результатах саммита "Веймарского треугольника"?— В этом прежде всего заинтересованы названные мной государства. В частности, США рассчитывают получить твердое обязательство от "веймарцев" относительно поставок дополнительных вооружений для ВСУ и направления "экспедиционных вооруженных сил" на Украину, хотя бы в составе ограниченной группы государств, входящих в Североатлантический пакт. Тогда Байдену, как они полагают, удастся протолкнуть в Конгрессе выделение новых финансовых и дополнительных военно-технических вливаний режиму Зеленского.Активно действует на натовцев и придуманный жупел, что после захвата Украины Москва пойдет дальше: на Прагу, Берлин, Париж и так далее. Нам что — своей земли мало? Мы занимаем первое место в мире по национальной территории. Или у нас закончились все грандиозные созидательные задачи?— Макрон заявил, что Франция не будет брать инициативу в наступательных действиях на Украине, так как не готова оборонная промышленность его страны. Тем не менее Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". Что это за решение такое?— Макрон недавно использовал и несколько иную формулировку. Ее суть состоит в том, что хотя в настоящее время в отправке воинских контингентов НАТО на Украину нет необходимости, это не означает, что такая потребность никогда не возникнет в будущем.Президент Франции также заявил, что западная коалиция никогда не должна позволить России одержать военную победу над Украиной. Он отметил, что такая решимость должна быть "непоколебимой" и основана на единстве участников.О "стопроцентной поддержке Украины" заявил федеральный канцлер Шольц. Польский премьер Туск, недавно побывавший в Вашингтоне вместе с президентом Дудой, довел до своих двух визави желание Байдена расширить военное участие коллективного Запада в агрессии против России.Мне представляется, что с точки интересов национальной безопасности Российской Федерации, наших союзников и друзей, надо всегда быть готовым к самому худшему развитиювоенно-политической обстановки в этой части Европы. В особенности, когда с западного направления с Россией граничат не просто недружественные, а однозначно враждебные ей государства и сосредоточены силы передового базирования НАТО. Это как обычные, так и ядерные вооружения стратегического и тактического назначения.— Интенсивные бои в приграничных районах Курской и Белгородской областей продолжаются. Каковы причины такой террористической активности ВСУ – военные или политические? Действительно ли дело только в желании сорвать выборы в РФ?— Нет, не только. Это стремление киевского руководства отвлечь наше внимание с других стратегически важных направлений. Там их войска постоянно терпят поражение.Это также демонстрация возможности Киева вести более широкие по охвату военные действия с целью получения новых финансовых вливаний и дополнительных поставок смертоносных вооружений.Это и тщетная надежда посеять страх среди граждан России. Но как показали прошедшие в России мартовские президентские выборы, граждане нашей страны еще больше сплотились перед комбинированной агрессией Украины и НАТО и полны решимости дать ей сокрушительный отпор.— Как тогда нам сохранить прежнюю стойкость в обороне и не перебрасывать резервы с других направлений на Белгородскую и Курскую области?— Киевская военщина действовала и по-прежнему действует на Донбассе и в Новороссии против мирных жителей как гангстеры на большой дороге. С некоторого времени она активизировала свои военные преступления против гражданских лиц и социально-значимой инфраструктуры в Белгородской, Курской и других областях юго-запада России, где вообще нет никаких военных объектов. Ожидаются новые удары по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам ГСМ, расположенным на российской территории.Есть несколько решений, которые мне лично представляются целесообразными для недопущения таких актов агрессии со стороны Украины.Получив разведданные о выдвижении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в направлении приграничных районов Россия, российская сторона имеет полное право уничтожать готовящиеся к вторжению силы противника прежде всего на его собственной территории.Необходимо расширить применение против агрессора самых современных видов неядерных тяжелых высокоточных вооружений. Это позволит похоронить украинский военно-промышленный комплекс, всю командно-штабную структуру ВСУ и спецслужб, средства тылового обеспечения и связи.Тем самым мы сможем также уничтожить критически важную инфраструктуру, в том числе железнодорожную и автодорожную сети, которые используются для доставки западных вооружений и боеприпасов в зону боевого соприкосновения.Нужна серия серьезных дипломатических мер в отношении тех стран, которые поставляли, поставляют и будут поставлять такие вооружения. Они помышляют об отправке своих вооруженных сил на Украину!Можно действовать вплоть до объявления их послов "персонами нон грата" и даже включая решение о разрыве дипломатических отношений.Следует строго обозначить нашу твердую и решительную позицию: поскольку западное оружие и западные военные инструкторы и операторы ударных смертоносных систем убивают наших граждан – на Украине и в НАТО должны твердо усвоить: возмездие России будет неотвратимым.Если всего этого не сделать, то (не хочу накаркать), мы будем вынуждены еще долго сражаться с агрессивным блоком НАТО. Они реально готовятся вступить с нашим государством в захватническую разрушительную войну. Но уже не с помощью "чужих рук". Этот милитаристский пакт может начать ее самостоятельно и инициативно.
https://ukraina.ru/20240316/1053925199.html
https://ukraina.ru/20240316/1053921214.html
https://ukraina.ru/20240316/1053923206.html
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Анна Черкасова
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новости, интервью, россия, украина, нато, белгород, всу, ядерная война
Новости, Интервью, Россия, Украина, НАТО, Белгород, ВСУ, ядерная война

Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО

08:00 17.03.2024
 
© mydozor.ruВладимир Козин интервью
Владимир Козин интервью
© mydozor.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
В Берлине 15 марта экстренно встретился "Веймарский треугольник" — Франция, Германия и Польша.
— Владимир Петрович, зачем в Берлине собирался "Веймарский треугольник"?
— Главным вопросом встречи стало продолжение оказания военной поддержки Украины в проведении масштабной вооруженной агрессии Киева и НАТО против России.
Напомню, что названная военно-политическая платформа была создана в 1991 году как раз из трех названных государств. Их лидеры встретились в Берлине впервые после перерыва, связанного со сменой власти в Варшаве в конце прошлого года.
Нынешняя встреча действительно носила "чрезвычайный" характер в связи с нехваткой боеприпасов и военной техники, с которой в последнее время сталкиваются ВСУ. Проведение этого тройственного контакта также увязывалось с нынешними президентскими выборами в России и ее очевидными успехами на полях сражений с Украиной и НАТО.
Вчера, 15:58
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— Какие вопросы там обсуждались и в какой тональности?
— Названная мной генеральная тема, которую особенно энергично навязывают этой "Веймарской тройке" Соединенные Штаты, Польша и три государства Балтии, имеет три ключевых вопроса в своей повестке дня.
Во-первых, это мобилизация всех стран НАТО и ЕС для диверсификации поставок вооружений преступному киевскому режиму с упором на их качественные характеристики. Речь пойдет о средствах ПВО, РСЗО и о дальнобойныхартиллерийских системах, в том числе с закупкой их на международных рынках.
Во-вторых, определение формата участия и сроков развертывания вооруженных сил трансатлантического альянса на Украине для участия в агрессии против России.
И, наконец, третье — урегулирование разногласий между ФРГ и Францией относительно количества и качества вооружений, которые направляют Берлин и Париж нынешнему бандеровскому режиму в Киеве.
Тональность бесед "Веймарской тройки" в Берлине и их итогов не вызывает особых сомнений. Хотя она была закамуфлирована заявлением о недопущении эскалации.
Участники заседания в рамках "Веймарского треугольника" в германской столице подтвердили приверженность антироссийской политике, о которой ранее в феврале этого года заявили главы внешнеполитических ведомств.
Его решения повлекут продолжение оголтелой антироссийской пропаганды, сдобренной дополнительно страшилками о, якобы готовности России применить тактическое ядерное оружие на украинской территории.
Но, как Москва уже не раз заявляла, она не собирается его использовать по той причине, что имеет самые современные средства сдерживания агрессора в неядерном снаряжении. Это возможно благодаря эффективно работающему нашему оборонному промышленному комплексу.
Надо напомнить, что агрессия Украины против Донбасса была неспровоцированно развязана в апреле 2014 года. Россия лишь противодействует этой агрессии, которая не прекращается до сих пор. Мы, считаю, слишком долго ждали, чтобы дать Киеву надлежащий отпор только в феврале 2022 года. Мы поверили в "магическую" силу Минских соглашений.
- РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Вчера, 10:42
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— Кто из участников встречи наиболее заинтересован в конкретных результатах саммита "Веймарского треугольника"?
— В этом прежде всего заинтересованы названные мной государства. В частности, США рассчитывают получить твердое обязательство от "веймарцев" относительно поставок дополнительных вооружений для ВСУ и направления "экспедиционных вооруженных сил" на Украину, хотя бы в составе ограниченной группы государств, входящих в Североатлантический пакт. Тогда Байдену, как они полагают, удастся протолкнуть в Конгрессе выделение новых финансовых и дополнительных военно-технических вливаний режиму Зеленского.
Активно действует на натовцев и придуманный жупел, что после захвата Украины Москва пойдет дальше: на Прагу, Берлин, Париж и так далее. Нам что — своей земли мало? Мы занимаем первое место в мире по национальной территории. Или у нас закончились все грандиозные созидательные задачи?
— Макрон заявил, что Франция не будет брать инициативу в наступательных действиях на Украине, так как не готова оборонная промышленность его страны. Тем не менее Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". Что это за решение такое?
— Макрон недавно использовал и несколько иную формулировку. Ее суть состоит в том, что хотя в настоящее время в отправке воинских контингентов НАТО на Украину нет необходимости, это не означает, что такая потребность никогда не возникнет в будущем.
Президент Франции также заявил, что западная коалиция никогда не должна позволить России одержать военную победу над Украиной. Он отметил, что такая решимость должна быть "непоколебимой" и основана на единстве участников.
О "стопроцентной поддержке Украины" заявил федеральный канцлер Шольц. Польский премьер Туск, недавно побывавший в Вашингтоне вместе с президентом Дудой, довел до своих двух визави желание Байдена расширить военное участие коллективного Запада в агрессии против России.
Мне представляется, что с точки интересов национальной безопасности Российской Федерации, наших союзников и друзей, надо всегда быть готовым к самому худшему развитиювоенно-политической обстановки в этой части Европы. В особенности, когда с западного направления с Россией граничат не просто недружественные, а однозначно враждебные ей государства и сосредоточены силы передового базирования НАТО. Это как обычные, так и ядерные вооружения стратегического и тактического назначения.
— Интенсивные бои в приграничных районах Курской и Белгородской областей продолжаются. Каковы причины такой террористической активности ВСУ – военные или политические? Действительно ли дело только в желании сорвать выборы в РФ?
— Нет, не только. Это стремление киевского руководства отвлечь наше внимание с других стратегически важных направлений. Там их войска постоянно терпят поражение.
Это также демонстрация возможности Киева вести более широкие по охвату военные действия с целью получения новых финансовых вливаний и дополнительных поставок смертоносных вооружений.
Это и тщетная надежда посеять страх среди граждан России. Но как показали прошедшие в России мартовские президентские выборы, граждане нашей страны еще больше сплотились перед комбинированной агрессией Украины и НАТО и полны решимости дать ей сокрушительный отпор.
— Как тогда нам сохранить прежнюю стойкость в обороне и не перебрасывать резервы с других направлений на Белгородскую и Курскую области?
— Киевская военщина действовала и по-прежнему действует на Донбассе и в Новороссии против мирных жителей как гангстеры на большой дороге. С некоторого времени она активизировала свои военные преступления против гражданских лиц и социально-значимой инфраструктуры в Белгородской, Курской и других областях юго-запада России, где вообще нет никаких военных объектов. Ожидаются новые удары по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам ГСМ, расположенным на российской территории.
Есть несколько решений, которые мне лично представляются целесообразными для недопущения таких актов агрессии со стороны Украины.
Получив разведданные о выдвижении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в направлении приграничных районов Россия, российская сторона имеет полное право уничтожать готовящиеся к вторжению силы противника прежде всего на его собственной территории.
Необходимо расширить применение против агрессора самых современных видов неядерных тяжелых высокоточных вооружений. Это позволит похоронить украинский военно-промышленный комплекс, всю командно-штабную структуру ВСУ и спецслужб, средства тылового обеспечения и связи.
Тем самым мы сможем также уничтожить критически важную инфраструктуру, в том числе железнодорожную и автодорожную сети, которые используются для доставки западных вооружений и боеприпасов в зону боевого соприкосновения.
Нужна серия серьезных дипломатических мер в отношении тех стран, которые поставляли, поставляют и будут поставлять такие вооружения. Они помышляют об отправке своих вооруженных сил на Украину!
Можно действовать вплоть до объявления их послов "персонами нон грата" и даже включая решение о разрыве дипломатических отношений.
Следует строго обозначить нашу твердую и решительную позицию: поскольку западное оружие и западные военные инструкторы и операторы ударных смертоносных систем убивают наших граждан – на Украине и в НАТО должны твердо усвоить: возмездие России будет неотвратимым.
Если всего этого не сделать, то (не хочу накаркать), мы будем вынуждены еще долго сражаться с агрессивным блоком НАТО. Они реально готовятся вступить с нашим государством в захватническую разрушительную войну. Но уже не с помощью "чужих рук". Этот милитаристский пакт может начать ее самостоятельно и инициативно.
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Вчера, 12:00
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Заголовок открываемого материала
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08:23Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами
08:00Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО
18:17Украинские колл-центры в операции СБУ против выборов. Итоги 16 марта на Украине
17:30В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко
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