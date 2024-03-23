https://ukraina.ru/20240323/1053943725.html

К выборному процессу в России не придерешься – Гаспарян

К выборному процессу в России не придерешься – Гаспарян - 23.03.2024 Украина.ру

К выборному процессу в России не придерешься – Гаспарян

К выборному процессу в России не придерешься. На это указал в интервью изданию Украина.ру член Общественной палаты РФ, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян

2024-03-23T05:15

2024-03-23T05:15

2024-03-23T05:15

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армен гаспарян

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"Когда мне начинают рассказывать, что кто-то там куда-то что-то пытается вбросить, я не знаю, ребята, в Москве существует общественный штаб наблюдения за выборами. Каждый абсолютный избирательный участок в Москве оснащен видеокамерами. Все это стекается туда, это в районе Парка культуры находится. За каждым участком следят наблюдатели. Они сидят, и там сменная работа, наблюдатели переключаются, смотрят, где там чего. Знаете, рассказывать о том, что туда можно что-то вбросить, ну, наверное, теоретически, если человек идиот, то он в это поверит", - возмутился публицист.Он также указал на невозможность организовать так называемую "карусель" (метод фальсификации результатов голосования, связанный с подкупом избирателя или повторным голосованием одних и тех же лиц на разных участках).Гаспарян подчеркнул, что на всех избирательных участках присутствуют сотрудники правоохранительных орденов.Гаспарян признался также, что проголосовал ДЭГом (Дистанционное электронное голосование) и для проверки решил сходить на участок."Думаю, ну зайду-ка я туда. А мне сразу приходит сообщение: извините, пожалуйста, Армен Сумбатович, вы уже проголосовали, все, до свидания. Это вот к вопросу о том, что как-то что-то не работает", - рассказал он.Полный текст интервью Армен Гаспарян про провокации на выборах и тех, кто организовывает диверсии читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240317/1053929853.html

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выборы, новости, россия, москва, армен гаспарян