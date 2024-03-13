https://ukraina.ru/20240313/1053833948.html

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском - 13.03.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском

Давно стоит риторический вопрос о том, с каких пор украинские территории, приграничные с Курской и Брянской областями, стали для армии РФ незыблемыми в границах. По каким-то причинам, видимо политического характера, они остаются нетронутыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-03-13T03:00

2024-03-13T03:00

2024-03-13T03:00

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Если ВСУ пытаются делать какие-то оборонительные линии в Черниговской и Сумской областях близ границы с Россией, ничто не мешает армии РФ уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника, рассказал политолог.Давно стоит риторический вопрос о том, с каких пор украинские территории, приграничные с Курской и Брянской областями, стали для армии РФ незыблемыми в границах, указал он.С другой стороны, встает вопрос, насколько серьезными будут возводимые ВСУ укрепления. Так называемая "стена [Арсения] Яценюка", представляла из себя представляла небольшой ров и небольшой заборчик, который можно было сбить ногой. А количества затраченных средств, прокрученных через коррупционные схемы, было очень много, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053826074.html

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новости, вс рф, всу, сво, брянская область, курская область, граница, россия, бои, оборона