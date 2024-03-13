Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском - 13.03.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском
Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском - 13.03.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском
Давно стоит риторический вопрос о том, с каких пор украинские территории, приграничные с Курской и Брянской областями, стали для армии РФ незыблемыми в границах. По каким-то причинам, видимо политического характера, они остаются нетронутыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-03-13T03:00
2024-03-13T03:00
новости
вс рф
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Если ВСУ пытаются делать какие-то оборонительные линии в Черниговской и Сумской областях близ границы с Россией, ничто не мешает армии РФ уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника, рассказал политолог.Давно стоит риторический вопрос о том, с каких пор украинские территории, приграничные с Курской и Брянской областями, стали для армии РФ незыблемыми в границах, указал он.С другой стороны, встает вопрос, насколько серьезными будут возводимые ВСУ укрепления. Так называемая "стена [Арсения] Яценюка", представляла из себя представляла небольшой ров и небольшой заборчик, который можно было сбить ногой. А количества затраченных средств, прокрученных через коррупционные схемы, было очень много, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, всу, сво, брянская область, курская область, граница, россия, бои, оборона
Новости, ВС РФ, ВСУ, СВО, Брянская область, Курская область, граница, Россия, бои, оборона

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно бить по "линии Суровикина", которую ВСУ возводят рядом с Курском

03:00 13.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Давно стоит риторический вопрос о том, с каких пор украинские территории, приграничные с Курской и Брянской областями, стали для армии РФ незыблемыми в границах. По каким-то причинам, видимо политического характера, они остаются нетронутыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Если ВСУ пытаются делать какие-то оборонительные линии в Черниговской и Сумской областях близ границы с Россией, ничто не мешает армии РФ уничтожать их артиллерийским огнём. Это нужно делать, не дожидаясь каких-то серьёзных действий со стороны противника, рассказал политолог.
Давно стоит риторический вопрос о том, с каких пор украинские территории, приграничные с Курской и Брянской областями, стали для армии РФ незыблемыми в границах, указал он.
"Почему СВО давно не ведётся в Черниговской и Сумской области? Они по каким-то причинам, видимо политического характера, остаются нетронутыми. Ни наступления там наши силы не организуют, ни каких-либо серьёзных обстрелов не ведут", - отметил Скориков.
С другой стороны, встает вопрос, насколько серьезными будут возводимые ВСУ укрепления. Так называемая "стена [Арсения] Яценюка", представляла из себя представляла небольшой ров и небольшой заборчик, который можно было сбить ногой. А количества затраченных средств, прокрученных через коррупционные схемы, было очень много, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина" читайте на сайте Украина.ру.
Тимофей Борисов интервью
Вчера, 04:35
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