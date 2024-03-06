О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко - 06.03.2024 Украина.ру
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О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко
О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко - 06.03.2024 Украина.ру
О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-03-06T14:53
2024-03-06T14:53
видео
ростислав ищенко
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украина
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00:47 - Как решать вопрос с НАТО: конвенциональным способом или ядерным арсеналом? 05:51 - О структуре управления немецких государств прошлых столетий; 08:48 - Об интеграции и взаимодействии с населением в новых регионах России; 19:02 - Останется ли Украина на политической карте мира? 30:08 - Насколько далеко потребуется зайти на правобережье Днепра? 34:21 - О возможной форме присоединения к России центральных областей Украины; 38:28 - Какая роль уготована Прибалтике? 43:36 - О морских атаках ВСУ и ответе ВМФ России; 58:07 - ООН и Турция: соглашение о безопасности коммерческого судоходства в Черном море; 1:01:25 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня на паузе?
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, россия, украина, турция, ес, оон, нато, граница, сво, спецоперация, флот, черноморский флот, прибалтика, белоруссия, беларусь, дмитрий медведев, сочи, сша, образование, государственная граница, ядерное оружие, территория, эскалация, черное море, корабль, война, евросоюз, фестиваль, видео
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О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко

14:53 06.03.2024
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:47 - Как решать вопрос с НАТО: конвенциональным способом или ядерным арсеналом?
05:51 - О структуре управления немецких государств прошлых столетий;
08:48 - Об интеграции и взаимодействии с населением в новых регионах России;
19:02 - Останется ли Украина на политической карте мира?
30:08 - Насколько далеко потребуется зайти на правобережье Днепра?
34:21 - О возможной форме присоединения к России центральных областей Украины;
38:28 - Какая роль уготована Прибалтике?
43:36 - О морских атаках ВСУ и ответе ВМФ России;
58:07 - ООН и Турция: соглашение о безопасности коммерческого судоходства в Черном море;
1:01:25 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня на паузе?
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияУкраинаТурцияЕСООННАТОграницаСВОСпецоперацияфлотЧерноморский флотПрибалтикаБелоруссияБеларусьДмитрий МедведевСочиСШАобразованиегосударственная границаЯдерное оружиетерриторияэскалацияЧерное морекорабльвойнаЕвросоюзФестиваль
 
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