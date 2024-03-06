https://ukraina.ru/20240306/1053740474.html
О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко
О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко - 06.03.2024 Украина.ру
О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-03-06T14:53
2024-03-06T14:53
2024-03-06T14:53
видео
ростислав ищенко
россия
украина
турция
ес
оон
нато
граница
сво
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00:47 - Как решать вопрос с НАТО: конвенциональным способом или ядерным арсеналом? 05:51 - О структуре управления немецких государств прошлых столетий; 08:48 - Об интеграции и взаимодействии с населением в новых регионах России; 19:02 - Останется ли Украина на политической карте мира? 30:08 - Насколько далеко потребуется зайти на правобережье Днепра? 34:21 - О возможной форме присоединения к России центральных областей Украины; 38:28 - Какая роль уготована Прибалтике? 43:36 - О морских атаках ВСУ и ответе ВМФ России; 58:07 - ООН и Турция: соглашение о безопасности коммерческого судоходства в Черном море; 1:01:25 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня на паузе?
россия
украина
турция
прибалтика
белоруссия
беларусь
сочи
сша
черное море
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:47 - Как решать вопрос с НАТО: конвенциональным способом или ядерным арсеналом?
05:51 - О структуре управления немецких государств прошлых столетий;
08:48 - Об интеграции и взаимодействии с населением в новых регионах России;
19:02 - Останется ли Украина на политической карте мира?
30:08 - Насколько далеко потребуется зайти на правобережье Днепра?
34:21 - О возможной форме присоединения к России центральных областей Украины;
38:28 - Какая роль уготована Прибалтике?
43:36 - О морских атаках ВСУ и ответе ВМФ России;
58:07 - ООН и Турция: соглашение о безопасности коммерческого судоходства в Черном море;
1:01:25 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня на паузе?