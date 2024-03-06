https://ukraina.ru/20240306/1053740474.html

О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко

О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко - 06.03.2024 Украина.ру

О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-03-06T14:53

2024-03-06T14:53

2024-03-06T14:53

видео

ростислав ищенко

россия

украина

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ес

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нато

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00:47 - Как решать вопрос с НАТО: конвенциональным способом или ядерным арсеналом? 05:51 - О структуре управления немецких государств прошлых столетий; 08:48 - Об интеграции и взаимодействии с населением в новых регионах России; 19:02 - Останется ли Украина на политической карте мира? 30:08 - Насколько далеко потребуется зайти на правобережье Днепра? 34:21 - О возможной форме присоединения к России центральных областей Украины; 38:28 - Какая роль уготована Прибалтике? 43:36 - О морских атаках ВСУ и ответе ВМФ России; 58:07 - ООН и Турция: соглашение о безопасности коммерческого судоходства в Черном море; 1:01:25 - Эскалация конфликта вокруг Тайваня на паузе?

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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