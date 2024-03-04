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Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать
Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать - 04.03.2024 Украина.ру
Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал итоги съезда депутатов в Тирасполе, а также результаты встречи в Париже и рассказал об отношениях между Польшей и Украиной
2024-03-04T11:37
2024-03-04T11:37
2024-03-04T11:37
видео
александр носович
прибалтика
приднестровье
молдавия
санду
выборы
президентские выборы
эммануэль макрон
экономика
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00:46 - Итоги съезда депутатов в Тирасполе; 02:51 - Итоговая цель Молдавии в отношении Приднестровья; 04:36 - О Парижской встрече и скандальном заявлении президента Эммануэля Макрона; 06:56 - Позиция США в отношении отправки войск стран Запада на Украину; 07:45 - Заявление литовской стороны о нейтрализации Калининграда; 09:55 - О запрете товарооборота и закрытии польско-украинской границы; 15:53 - О реакции украинской стороны на вероятное закрытие границы с Польшей.
прибалтика
приднестровье
молдавия
литва
калининград
украина
польша
россия
париж
франция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал итоги съезда депутатов в Тирасполе, а также результаты встречи в Париже и рассказал об отношениях между Польшей и Украиной
00:46 - Итоги съезда депутатов в Тирасполе;
02:51 - Итоговая цель Молдавии в отношении Приднестровья;
04:36 - О Парижской встрече и скандальном заявлении президента Эммануэля Макрона; 06:56 - Позиция США в отношении отправки войск стран Запада на Украину;
07:45 - Заявление литовской стороны о нейтрализации Калининграда;
09:55 - О запрете товарооборота и закрытии польско-украинской границы;
15:53 - О реакции украинской стороны на вероятное закрытие границы с Польшей.