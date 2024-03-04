Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать - 04.03.2024 Украина.ру
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Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать
Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать - 04.03.2024 Украина.ру
Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал итоги съезда депутатов в Тирасполе, а также результаты встречи в Париже и рассказал об отношениях между Польшей и Украиной
2024-03-04T11:37
2024-03-04T11:37
видео
александр носович
прибалтика
приднестровье
молдавия
санду
выборы
президентские выборы
эммануэль макрон
экономика
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00:46 - Итоги съезда депутатов в Тирасполе; 02:51 - Итоговая цель Молдавии в отношении Приднестровья; 04:36 - О Парижской встрече и скандальном заявлении президента Эммануэля Макрона; 06:56 - Позиция США в отношении отправки войск стран Запада на Украину; 07:45 - Заявление литовской стороны о нейтрализации Калининграда; 09:55 - О запрете товарооборота и закрытии польско-украинской границы; 15:53 - О реакции украинской стороны на вероятное закрытие границы с Польшей.
прибалтика
приднестровье
молдавия
литва
калининград
украина
польша
россия
париж
франция
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видео, александр носович, прибалтика, приднестровье, молдавия, санду, выборы, президентские выборы, эммануэль макрон, экономика, блокада, литва, калининград, граница, украина, польша, фермер, зерно, сво, спецоперация, россия, владимир путин, париж, президент, франция, пмр, приднестровская молдавская республика, война, видео
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Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать

11:37 04.03.2024
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал итоги съезда депутатов в Тирасполе, а также результаты встречи в Париже и рассказал об отношениях между Польшей и Украиной
00:46 - Итоги съезда депутатов в Тирасполе;
02:51 - Итоговая цель Молдавии в отношении Приднестровья;
04:36 - О Парижской встрече и скандальном заявлении президента Эммануэля Макрона; 06:56 - Позиция США в отношении отправки войск стран Запада на Украину;
07:45 - Заявление литовской стороны о нейтрализации Калининграда;
09:55 - О запрете товарооборота и закрытии польско-украинской границы;
15:53 - О реакции украинской стороны на вероятное закрытие границы с Польшей.
 
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Заголовок открываемого материала
11:37Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать
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