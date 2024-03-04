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Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать

Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать - 04.03.2024 Украина.ру

Война в Приднестровье, экономическое удушение или столкновение с Польшей? Носович о том, чего ждать

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал итоги съезда депутатов в Тирасполе, а также результаты встречи в Париже и рассказал об отношениях между Польшей и Украиной

2024-03-04T11:37

2024-03-04T11:37

2024-03-04T11:37

видео

александр носович

прибалтика

приднестровье

молдавия

санду

выборы

президентские выборы

эммануэль макрон

экономика

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00:46 - Итоги съезда депутатов в Тирасполе; 02:51 - Итоговая цель Молдавии в отношении Приднестровья; 04:36 - О Парижской встрече и скандальном заявлении президента Эммануэля Макрона; 06:56 - Позиция США в отношении отправки войск стран Запада на Украину; 07:45 - Заявление литовской стороны о нейтрализации Калининграда; 09:55 - О запрете товарооборота и закрытии польско-украинской границы; 15:53 - О реакции украинской стороны на вероятное закрытие границы с Польшей.

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