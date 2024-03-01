https://ukraina.ru/20240301/1053629800.html

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном - 01.03.2024 Украина.ру

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном

Перед поселком Крынки расположены острова, но они заболочены и там тяжело окопаться и закрепиться. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы взять русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-01T03:20

2024-03-01T03:20

2024-03-01T03:20

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После освобождения поселка Крынки ВС РФ начнут занимать острова, расположенные неподалеку. Перед поселком расположен ряд островов, но они заболочены и там невозможно окопаться и закрепиться, рассказал обозреватель.Удержаться на этих позициях очень тяжело и противнику и российским военным. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы поставить русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ, добавил эксперт.Сейчас Херсон уже не настолько серьезно защищен. И если российские бойцы смогут уничтожить эту "модную" роту украинских FPV-операторов, которые контролируют русло реки и находятся в Херсоне, можно будет говорить об операции по выходу на правобережье, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html

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