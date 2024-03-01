Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном - 01.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240301/1053629800.html
Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном - 01.03.2024 Украина.ру
Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
Перед поселком Крынки расположены острова, но они заболочены и там тяжело окопаться и закрепиться. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы взять русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-01T03:20
2024-03-01T03:20
новости
россия
украина
плацдарм
херсон
всу
вс рф
правобережная украина
штурм
днепр (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046856076_0:134:3315:1999_1920x0_80_0_0_c5a1ff52f754966ef44150b6ea3f75d1.jpg
После освобождения поселка Крынки ВС РФ начнут занимать острова, расположенные неподалеку. Перед поселком расположен ряд островов, но они заболочены и там невозможно окопаться и закрепиться, рассказал обозреватель.Удержаться на этих позициях очень тяжело и противнику и российским военным. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы поставить русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ, добавил эксперт.Сейчас Херсон уже не настолько серьезно защищен. И если российские бойцы смогут уничтожить эту "модную" роту украинских FPV-операторов, которые контролируют русло реки и находятся в Херсоне, можно будет говорить об операции по выходу на правобережье, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240228/1053598169.html
россия
украина
херсон
правобережная украина
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046856076_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_e446e0399b88f3ad69cc3234880c6d37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, плацдарм, херсон, всу, вс рф, правобережная украина, штурм, днепр (река), дроны
Новости, Россия, Украина, плацдарм, Херсон, ВСУ, ВС РФ, Правобережная Украина, штурм, Днепр (река), дроны

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном

03:20 01.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Перед поселком Крынки расположены острова, но они заболочены и там тяжело окопаться и закрепиться. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы взять русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
После освобождения поселка Крынки ВС РФ начнут занимать острова, расположенные неподалеку. Перед поселком расположен ряд островов, но они заболочены и там невозможно окопаться и закрепиться, рассказал обозреватель.
Удержаться на этих позициях очень тяжело и противнику и российским военным. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы поставить русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ, добавил эксперт.
"Плюс поступила информация, что морская пехота ВСУ перебрасывается под Авдеевку. Та самая, которая штурмовала Крынки. Значит, на Днепре останется только их модная FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы", - подчеркнул Живов.
Сейчас Херсон уже не настолько серьезно защищен. И если российские бойцы смогут уничтожить эту "модную" роту украинских FPV-операторов, которые контролируют русло реки и находятся в Херсоне, можно будет говорить об операции по выходу на правобережье, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 18:25
Дмитрий Соин: Пока Россия не решит причерноморский вопрос, победа в СВО и защита Приднестровья невозможныВласти Приднестровья обратятся за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.
 
НовостиРоссияУкраинаплацдармХерсонВСУВС РФПравобережная УкраинаштурмДнепр (река)дроны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния