Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
Перед поселком Крынки расположены острова, но они заболочены и там тяжело окопаться и закрепиться. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы взять русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
После освобождения поселка Крынки ВС РФ начнут занимать острова, расположенные неподалеку. Перед поселком расположен ряд островов, но они заболочены и там невозможно окопаться и закрепиться, рассказал обозреватель.
Удержаться на этих позициях очень тяжело и противнику и российским военным. Но если такая задача будет поставлена, ВС РФ будут занимать все острова, чтобы поставить русло Днепра под огневой контроль и препятствовать ротации ВСУ, добавил эксперт.
"Плюс поступила информация, что морская пехота ВСУ перебрасывается под Авдеевку. Та самая, которая штурмовала Крынки. Значит, на Днепре останется только их модная FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы", - подчеркнул Живов.
Сейчас Херсон уже не настолько серьезно защищен. И если российские бойцы смогут уничтожить эту "модную" роту украинских FPV-операторов, которые контролируют русло реки и находятся в Херсоне, можно будет говорить об операции по выходу на правобережье, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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