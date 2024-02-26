Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги" - 26.02.2024 Украина.ру
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Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги"
Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги" - 26.02.2024 Украина.ру
Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги"
После стремительного овладения Авдеевкой в середине февраля, российская армия продолжила наступление к западу от города. Освобожден поселок Ласточкино, через который шло снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. В понедельник днем прошла зачистка поселка Тоненькое. Основные штурмовые действия фактически перешли на линию Бердычи-Орловка-Первомайское
2024-02-26T16:13
2024-02-26T16:21
авдеевка
эксклюзив
сво
спецоперация
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О ситуации вокруг территории к западу от Авдеевского укрепрайона рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец ДНР первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"После взятия Ласточкино ВСУ откатились к Орловке. Напомню, что именно этот населенный пункт вместе с Нетайлово был тем местом, откуда регулярно обстреливался центр Донецка. Из-за того, что бои уже непосредственно идут в самой Орловке, место, из которого украинцы теперь открывают огонь по столице ДНР, перенесено в Карловку и Очеретино.Чтобы обстрелы Донецка ствольной артиллерией и РСЗО прекратились вообще, надо отбросить врага на 30 км, а лучше на 40 км. А чтобы еще и хаймарсы не долетали, так вообще на все 120 км, то есть надо как минимум выйти на границы республики.Еще Орловка во время боев за Авдеевку была важным логистическим центром снабжения."Сейчас идут серьезные бои за Первомайское, это населенный пункт, находящийся между Спартаком и Карловкой. Если он падет, наступит очередь Карловки, откуда вновь начались регулярные обстрелы Донецка. Также перед российской армией стоит задача овладения Красногоровкой."Первомайское очень хорошо укреплено: там всё в соединяющихся друг с другом траншеях и подземных ходах. Его очень тяжело брать.Начались бои за Красногоровку. Не пригородное село у Авдеевки, а городок на север от Марьинки. Он по площади такой же как Марьинка. Сердце обороны городка – кирпичный завод, который ВСУ превратились в крепость.В чем важность для нас овладения Красногоровкой? Это передовой рубеж ВСУ, который после взятия Авдеевки фактически вклинился в наши позиции и угрожает: 1) нашей марьинской группировке, которая наступает на Курахово через Георгиевку; от Марьинки мы наступаем и на северные окраины Угледара: уже взяли Победу и вот-вот должны взять Новомихайловку, а оттуда пойти на Парасковееку. Если это произойдет, то будет означать фактическое окружение Угледара; у ВСУ будет выбор тогда такой: либо уйти, либо Угледарский котел; 2) нашей авдеевкой группировке, о действиях которой я вам говорил выше", - рассказал Матюшин.Российская авиация сейчас активно наносит удары ФАБами, прежде всего, по Красногоровке и по всей линии фронта, где наступает российская авдеевская группировку. Это первый показатель того, куда нацелено наше наступление. Это знаем и мы, и украинцы."Наше наступление под Донецком сильно затрудняю украинские беспилотники, как дроны-камикадзе, так и тяжелые дроны "Баба-Яга", которые сбрасывают по нашим позициям до 200 боеприпасов в сутки. Очень плохо, что наши бойцы прекратили их бояться. Раньше по команде "воздух" наши сразу ложились на землю, либо прыгали в окоп. Теперь этого не делают – типа того, будь, что будет…А это очень опасно. К тому же "бабки-ёжки" оснащены Старлинками, поэтому нашим РЭБам очень и очень тяжело с ними бороться. Дроны очень серьезно поменяли характер войны в Новороссии. Ими и враг, и мы наносим сильный ущерб друг другу", - констатировал Матюшин.
https://ukraina.ru/20240220/1053408070.html
https://ukraina.ru/20240222/1053460442.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
авдеевка, эксклюзив, сво, спецоперация
Авдеевка, Эксклюзив, СВО, Спецоперация

Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги"

16:13 26.02.2024 (обновлено: 16:21 26.02.2024)
 
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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После стремительного овладения Авдеевкой в середине февраля, российская армия продолжила наступление к западу от города. Освобожден поселок Ласточкино, через который шло снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. В понедельник днем прошла зачистка поселка Тоненькое. Основные штурмовые действия фактически перешли на линию Бердычи-Орловка-Первомайское
О ситуации вокруг территории к западу от Авдеевского укрепрайона рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец ДНР первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:
Пинчук и Чаленко
20 февраля, 03:35
В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе"БАРС-13" рассредоточен в одном из населенных пунктов на севере ДНР. Добираться из Донецка в его располагу надо, потратив два часа езды на машине. Сначала едешь по хорошей дороге, которую заасфальтировали в прошлом году после присоединения к России, потом прыгаешь по ухабам – асфальта нет вообще
"После взятия Ласточкино ВСУ откатились к Орловке. Напомню, что именно этот населенный пункт вместе с Нетайлово был тем местом, откуда регулярно обстреливался центр Донецка. Из-за того, что бои уже непосредственно идут в самой Орловке, место, из которого украинцы теперь открывают огонь по столице ДНР, перенесено в Карловку и Очеретино.
Чтобы обстрелы Донецка ствольной артиллерией и РСЗО прекратились вообще, надо отбросить врага на 30 км, а лучше на 40 км. А чтобы еще и хаймарсы не долетали, так вообще на все 120 км, то есть надо как минимум выйти на границы республики.
Еще Орловка во время боев за Авдеевку была важным логистическим центром снабжения."
Сейчас идут серьезные бои за Первомайское, это населенный пункт, находящийся между Спартаком и Карловкой. Если он падет, наступит очередь Карловки, откуда вновь начались регулярные обстрелы Донецка. Также перед российской армией стоит задача овладения Красногоровкой.
"Первомайское очень хорошо укреплено: там всё в соединяющихся друг с другом траншеях и подземных ходах. Его очень тяжело брать.
Начались бои за Красногоровку. Не пригородное село у Авдеевки, а городок на север от Марьинки. Он по площади такой же как Марьинка. Сердце обороны городка – кирпичный завод, который ВСУ превратились в крепость.
В чем важность для нас овладения Красногоровкой? Это передовой рубеж ВСУ, который после взятия Авдеевки фактически вклинился в наши позиции и угрожает: 1) нашей марьинской группировке, которая наступает на Курахово через Георгиевку; от Марьинки мы наступаем и на северные окраины Угледара: уже взяли Победу и вот-вот должны взять Новомихайловку, а оттуда пойти на Парасковееку. Если это произойдет, то будет означать фактическое окружение Угледара; у ВСУ будет выбор тогда такой: либо уйти, либо Угледарский котел; 2) нашей авдеевкой группировке, о действиях которой я вам говорил выше", - рассказал Матюшин.
Позывной Спортик интервью
22 февраля, 04:20
Позывной "Спортик": Каждое утро ВСУ нас "поздравляли": начинали с матов, а заканчивали обстрелами Этот позывной боец "БАРСа-13", который воюет в ДНР, выбрал потому, что всю жизнь занимался спортом – боксом. Когда год назад решил идти на СВО, родным ничего об этом не сказал. Просто, как говорит, решил идти защищать Родину
Российская авиация сейчас активно наносит удары ФАБами, прежде всего, по Красногоровке и по всей линии фронта, где наступает российская авдеевская группировку. Это первый показатель того, куда нацелено наше наступление. Это знаем и мы, и украинцы.
"Наше наступление под Донецком сильно затрудняю украинские беспилотники, как дроны-камикадзе, так и тяжелые дроны "Баба-Яга", которые сбрасывают по нашим позициям до 200 боеприпасов в сутки. Очень плохо, что наши бойцы прекратили их бояться. Раньше по команде "воздух" наши сразу ложились на землю, либо прыгали в окоп. Теперь этого не делают – типа того, будь, что будет…
А это очень опасно. К тому же "бабки-ёжки" оснащены Старлинками, поэтому нашим РЭБам очень и очень тяжело с ними бороться. Дроны очень серьезно поменяли характер войны в Новороссии. Ими и враг, и мы наносим сильный ущерб друг другу", - констатировал Матюшин.
 
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