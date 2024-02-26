https://ukraina.ru/20240226/1053525977.html

Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги"

Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги" - 26.02.2024 Украина.ру

Западно-Авдеевский фронт. ВСУ пытаются задержать российское наступление с помощью "Бабы-Яги"

После стремительного овладения Авдеевкой в середине февраля, российская армия продолжила наступление к западу от города. Освобожден поселок Ласточкино, через который шло снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. В понедельник днем прошла зачистка поселка Тоненькое. Основные штурмовые действия фактически перешли на линию Бердычи-Орловка-Первомайское

2024-02-26T16:13

2024-02-26T16:13

2024-02-26T16:21

авдеевка

эксклюзив

сво

спецоперация

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О ситуации вокруг территории к западу от Авдеевского укрепрайона рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец ДНР первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин:"После взятия Ласточкино ВСУ откатились к Орловке. Напомню, что именно этот населенный пункт вместе с Нетайлово был тем местом, откуда регулярно обстреливался центр Донецка. Из-за того, что бои уже непосредственно идут в самой Орловке, место, из которого украинцы теперь открывают огонь по столице ДНР, перенесено в Карловку и Очеретино.Чтобы обстрелы Донецка ствольной артиллерией и РСЗО прекратились вообще, надо отбросить врага на 30 км, а лучше на 40 км. А чтобы еще и хаймарсы не долетали, так вообще на все 120 км, то есть надо как минимум выйти на границы республики.Еще Орловка во время боев за Авдеевку была важным логистическим центром снабжения."Сейчас идут серьезные бои за Первомайское, это населенный пункт, находящийся между Спартаком и Карловкой. Если он падет, наступит очередь Карловки, откуда вновь начались регулярные обстрелы Донецка. Также перед российской армией стоит задача овладения Красногоровкой."Первомайское очень хорошо укреплено: там всё в соединяющихся друг с другом траншеях и подземных ходах. Его очень тяжело брать.Начались бои за Красногоровку. Не пригородное село у Авдеевки, а городок на север от Марьинки. Он по площади такой же как Марьинка. Сердце обороны городка – кирпичный завод, который ВСУ превратились в крепость.В чем важность для нас овладения Красногоровкой? Это передовой рубеж ВСУ, который после взятия Авдеевки фактически вклинился в наши позиции и угрожает: 1) нашей марьинской группировке, которая наступает на Курахово через Георгиевку; от Марьинки мы наступаем и на северные окраины Угледара: уже взяли Победу и вот-вот должны взять Новомихайловку, а оттуда пойти на Парасковееку. Если это произойдет, то будет означать фактическое окружение Угледара; у ВСУ будет выбор тогда такой: либо уйти, либо Угледарский котел; 2) нашей авдеевкой группировке, о действиях которой я вам говорил выше", - рассказал Матюшин.Российская авиация сейчас активно наносит удары ФАБами, прежде всего, по Красногоровке и по всей линии фронта, где наступает российская авдеевская группировку. Это первый показатель того, куда нацелено наше наступление. Это знаем и мы, и украинцы."Наше наступление под Донецком сильно затрудняю украинские беспилотники, как дроны-камикадзе, так и тяжелые дроны "Баба-Яга", которые сбрасывают по нашим позициям до 200 боеприпасов в сутки. Очень плохо, что наши бойцы прекратили их бояться. Раньше по команде "воздух" наши сразу ложились на землю, либо прыгали в окоп. Теперь этого не делают – типа того, будь, что будет…А это очень опасно. К тому же "бабки-ёжки" оснащены Старлинками, поэтому нашим РЭБам очень и очень тяжело с ними бороться. Дроны очень серьезно поменяли характер войны в Новороссии. Ими и враг, и мы наносим сильный ущерб друг другу", - констатировал Матюшин.

https://ukraina.ru/20240220/1053408070.html

https://ukraina.ru/20240222/1053460442.html

авдеевка

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, эксклюзив, сво, спецоперация