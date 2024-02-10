https://ukraina.ru/20240210/1053139644.html

Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев

Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев - 10.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев

Канадские власти в силу отпетой русофобии могут передать списанные ракеты киевскому режиму, но качество этих боеприпасов будет сомнительным. На это указал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру

2024-02-10T07:50

2024-02-10T07:50

2024-02-10T07:50

канада

ракета

военный эксперт

киев

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"Но это будет дешевле, чем утилизировать эти ракеты. Но каким бы ни был старым боеприпас, это оружие, которое может быть использовано, хотя вероятность небезопасного использования кратно выше, чем у боеприпасов, которые имеют гарантию по срокам хранения", - сказал Орлов.Украина просит Канаду передать ей 83 тысячи списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20240206/1053125134.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

канада, ракета, военный эксперт, киев, новости