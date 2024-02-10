Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Канадские власти в силу отпетой русофобии могут передать списанные ракеты киевскому режиму, но качество этих боеприпасов будет сомнительным. На это указал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
"Но это будет дешевле, чем утилизировать эти ракеты. Но каким бы ни был старым боеприпас, это оружие, которое может быть использовано, хотя вероятность небезопасного использования кратно выше, чем у боеприпасов, которые имеют гарантию по срокам хранения", - сказал Орлов.
Украина просит Канаду передать ей 83 тысячи списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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