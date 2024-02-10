Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев - 10.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев
Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев - 10.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев
Канадские власти в силу отпетой русофобии могут передать списанные ракеты киевскому режиму, но качество этих боеприпасов будет сомнительным. На это указал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
2024-02-10T07:50
2024-02-10T07:50
канада
ракета
военный эксперт
киев
новости
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"Но это будет дешевле, чем утилизировать эти ракеты. Но каким бы ни был старым боеприпас, это оружие, которое может быть использовано, хотя вероятность небезопасного использования кратно выше, чем у боеприпасов, которые имеют гарантию по срокам хранения", - сказал Орлов.Украина просит Канаду передать ей 83 тысячи списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20240206/1053125134.html
канада
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
канада, ракета, военный эксперт, киев, новости
Канада, Ракета, военный эксперт, Киев, Новости

Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев

07:50 10.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Канадские власти в силу отпетой русофобии могут передать списанные ракеты киевскому режиму, но качество этих боеприпасов будет сомнительным. На это указал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
"Но это будет дешевле, чем утилизировать эти ракеты. Но каким бы ни был старым боеприпас, это оружие, которое может быть использовано, хотя вероятность небезопасного использования кратно выше, чем у боеприпасов, которые имеют гарантию по срокам хранения", - сказал Орлов.
Украина просит Канаду передать ей 83 тысячи списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Кирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 18:00
СБУ оправдывается за "притеснение СМИ", Буданов попросил у Канады ракеты, но есть нюанс. Итоги 6 февраляВ СБУ начинаются чистки из-за прослушки корпоратива "Бигус-инфо"; Буданов попросил у Канады списанные ракеты; звездный комментатор украинского нацотбора на Евровидение попала в религиозный скандал
 
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