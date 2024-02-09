https://ukraina.ru/20240209/1053182613.html

Путин объяснил Карлсону, почему Запад боится Китая и в чем был прав Бисмарк

Путин объяснил Карлсону, почему Запад боится Китая и в чем был прав Бисмарк - 09.02.2024 Украина.ру

Путин объяснил Карлсону, почему Запад боится Китая и в чем был прав Бисмарк

Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России из-за колоссального населения КНР и стремительного развития экономики страны, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T02:53

2024-02-09T02:53

2024-02-09T02:54

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"В России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно. Бисмарк когда-то говорил: главное – это потенциалы.Потенциал Китая колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Уже обогнали Соединённые Штаты и достаточно давно, и темпы растут", - объяснил президент.Журналист согласился с ним, добавив, что после развала Советского Союза в США многие считали, что отношения с Россией наладятся, однако этого не произошло, и теперь Запад боится сильной России.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".

https://ukraina.ru/20240208/1053178758.html

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