https://ukraina.ru/20240131/1052981474.html
ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих
ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих - 31.01.2024 Украина.ру
ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих
Когда началась летняя кампания 2023 года, всё стало хорошо ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. За Украину воюют простые рабочие, которые понимают, во что их ввязали и начинают сдаваться в плен. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-31T04:10
2024-01-31T04:10
2024-01-31T04:10
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В 2022 году российской армии было тяжеловато и не всё до конца понятно. По летней кампании 2023 года стало ясно, что в рядах ВС РФ уже сформировалось понимание и осознание действий противника, рассказал комбриг.А когда началась летняя кампания 2023 года, всё стало ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. Сейчас я прекрасно понимаю, что управление идёт из "Азова"* и "Кракена"*, рассказал офицер.Стало понятно, что в украинском окопе сидят рядовые солдаты и трактористы, то есть за "незалежную" воюют простые рабочие. Они понимают, во что их ввязали и начинают сдаваться в плен, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240130/1052915078.html
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новости, вс рф, спецоперация, "азов", кракен, всу, украина, плен, солдаты, управление, сво, россия
Новости, ВС РФ, Спецоперация, "Азов", Кракен, ВСУ, Украина, плен, солдаты, управление, СВО, Россия
ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих
Когда началась летняя кампания 2023 года, всё стало хорошо ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. За Украину воюют простые рабочие, которые понимают, во что их ввязали и начинают сдаваться в плен. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
В 2022 году российской армии было тяжеловато и не всё до конца понятно. По летней кампании 2023 года стало ясно, что в рядах ВС РФ уже сформировалось понимание и осознание действий противника, рассказал комбриг.
"[Российские войска] Зашли на территорию Украины: вроде и памятники стоят советские, и люди говорят между собой на том же русском языке. По идее если бы были отпетые фашисты, должны были снести. А тут в ступор встаёшь: как так?", - подчеркнул Федоров.
А когда началась летняя кампания 2023 года, всё стало ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. Сейчас я прекрасно понимаю, что управление идёт из "Азова"* и "Кракена"*, рассказал офицер.
Стало понятно, что в украинском окопе сидят рядовые солдаты и трактористы, то есть за "незалежную" воюют простые рабочие. Они понимают, во что их ввязали и начинают сдаваться в плен, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ