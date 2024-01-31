https://ukraina.ru/20240131/1052981474.html

ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих

ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих - 31.01.2024 Украина.ру

ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих

Когда началась летняя кампания 2023 года, всё стало хорошо ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. За Украину воюют простые рабочие, которые понимают, во что их ввязали и начинают сдаваться в плен. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-31T04:10

2024-01-31T04:10

2024-01-31T04:10

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В 2022 году российской армии было тяжеловато и не всё до конца понятно. По летней кампании 2023 года стало ясно, что в рядах ВС РФ уже сформировалось понимание и осознание действий противника, рассказал комбриг.А когда началась летняя кампания 2023 года, всё стало ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. Сейчас я прекрасно понимаю, что управление идёт из "Азова"* и "Кракена"*, рассказал офицер.Стало понятно, что в украинском окопе сидят рядовые солдаты и трактористы, то есть за "незалежную" воюют простые рабочие. Они понимают, во что их ввязали и начинают сдаваться в плен, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240130/1052915078.html

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новости, вс рф, спецоперация, "азов", кракен, всу, украина, плен, солдаты, управление, сво, россия