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ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку

ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку - 29.01.2024 Украина.ру

ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку

Для военнослужащих ВСУ откроят курсы украинского языка. Об этом 29 января сообщил языковый омбудсмен Тарас Креминь

2024-01-29T17:46

2024-01-29T17:46

2024-01-29T17:46

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"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - процитировала слова омбудсмена пресс-служба.В начале января Креминь заявил, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году выросло на треть.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мова, омбудсмен, тарас креминь, всу, курс