ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку - 29.01.2024 Украина.ру
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ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку
ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку - 29.01.2024 Украина.ру
ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку
Для военнослужащих ВСУ откроят курсы украинского языка. Об этом 29 января сообщил языковый омбудсмен Тарас Креминь
2024-01-29T17:46
2024-01-29T17:46
новости
мова
омбудсмен
тарас креминь
всу
курс
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"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - процитировала слова омбудсмена пресс-служба.В начале января Креминь заявил, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году выросло на треть.
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новости, мова, омбудсмен, тарас креминь, всу, курс
Новости, мова, омбудсмен, Тарас Креминь, ВСУ, курс

ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку

17:46 29.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Для военнослужащих ВСУ откроят курсы украинского языка. Об этом 29 января сообщил языковый омбудсмен Тарас Креминь
"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", - процитировала слова омбудсмена пресс-служба.
В начале января Креминь заявил, что число сообщений о нарушении закона о государственном языке на Украине в 2023 году выросло на треть.
 
НовостимоваомбудсменТарас КреминьВСУкурс
 
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