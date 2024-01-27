Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского - 27.01.2024 Украина.ру
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Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского
Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского - 27.01.2024 Украина.ру
Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского
Для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин 27 января в своем телеграм-канале
2024-01-27T09:20
2024-01-27T09:20
новости
вячеслав володин
фашизм
блокада ленинграда
владимир зеленский
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"Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим Зеленского", - написал Володин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.По словам парламентария, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне.Володин отметил, что сегодня особенно важно помнить о подвиге советских солдат, победивших фашизм, потому что "спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову". Необходимо сделать все, чтобы не допустить мировой войны, подчеркнул он.Ранее Вячеслав Володин заявил, что киевский нацистский режим и президент Украины Владимир Зеленский лично несут ответственность за гибель мирных жителей при обстреле рынка в Донецке 21 января.
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новости, вячеслав володин, фашизм, блокада ленинграда, владимир зеленский
Новости, Вячеслав Володин, фашизм, блокада Ленинграда, Владимир Зеленский

Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского

09:20 27.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин 27 января в своем телеграм-канале
"Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим Зеленского", - написал Володин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
По словам парламентария, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне.
Володин отметил, что сегодня особенно важно помнить о подвиге советских солдат, победивших фашизм, потому что "спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову". Необходимо сделать все, чтобы не допустить мировой войны, подчеркнул он.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что киевский нацистский режим и президент Украины Владимир Зеленский лично несут ответственность за гибель мирных жителей при обстреле рынка в Донецке 21 января.
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 13:26
Госдума РФ обратится к конгрессу США и бундестагу ФРГ после крушения Ил-76Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента 24 января
 
НовостиВячеслав Володинфашизмблокада ЛенинградаВладимир Зеленский
 
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