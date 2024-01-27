https://ukraina.ru/20240127/1052936466.html

Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского

Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского - 27.01.2024 Украина.ру

Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского

Для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин 27 января в своем телеграм-канале

2024-01-27T09:20

2024-01-27T09:20

2024-01-27T09:20

новости

вячеслав володин

фашизм

блокада ленинграда

владимир зеленский

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"Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим Зеленского", - написал Володин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.По словам парламентария, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне.Володин отметил, что сегодня особенно важно помнить о подвиге советских солдат, победивших фашизм, потому что "спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову". Необходимо сделать все, чтобы не допустить мировой войны, подчеркнул он.Ранее Вячеслав Володин заявил, что киевский нацистский режим и президент Украины Владимир Зеленский лично несут ответственность за гибель мирных жителей при обстреле рынка в Донецке 21 января.

https://ukraina.ru/20240124/1052868870.html

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2024

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новости, вячеслав володин, фашизм, блокада ленинграда, владимир зеленский