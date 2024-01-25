"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине - 25.01.2024 Украина.ру
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"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине
"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине - 25.01.2024 Украина.ру
"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине
С первых дней спецоперации ВСУ утраивали артобстрелы и засады во время движения российских колонн. К началу СВО Украина уже 8 лет воевала в Донбассе и у нее был хороший опыт, которого не было у российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
2024-01-25T05:15
2024-01-25T05:15
новости
россия
украина
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начало
спецоперация
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бои
вс рф
танки
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24 февраля 2022 года российские военные зашли на территорию Украины. Ощущения у нас были непонятные, но страхов при этом не было. Нашему подразделению сказали подержать пару точек и дождаться остальных: полицию и спецназ, рассказал командир.Нам сказали, что будет, как с Крымом: мы зайдём без единого выстрела и "всё будет гладко". Несмотря на это, все равно готовились, общались с более опытными товарищами, перед нами заходили "спецы" (спецназ. - Ред.), добавил военный.Уже с первых дней спецоперации ВСУ утраивали засады во время движения российских колонн, артобстрелы, начались настоящие боевые действия. Украина к тому времени уже 8 лет воевала в Донбассе. То есть у ВСУ уже был опыт, которого у нас еще не было, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052830741.html
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новости, россия, украина, сво, начало, спецоперация, харьков, бои, вс рф, танки, армия, военные
Новости, Россия, Украина, СВО, начало, Спецоперация, Харьков, бои, ВС РФ, танки, Армия, военные

"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине

05:15 25.01.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости
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С первых дней спецоперации ВСУ утраивали артобстрелы и засады во время движения российских колонн. К началу СВО Украина уже 8 лет воевала в Донбассе и у нее был хороший опыт, которого не было у российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
24 февраля 2022 года российские военные зашли на территорию Украины. Ощущения у нас были непонятные, но страхов при этом не было. Нашему подразделению сказали подержать пару точек и дождаться остальных: полицию и спецназ, рассказал командир.
Нам сказали, что будет, как с Крымом: мы зайдём без единого выстрела и "всё будет гладко". Несмотря на это, все равно готовились, общались с более опытными товарищами, перед нами заходили "спецы" (спецназ. - Ред.), добавил военный.
"На трассе по пути в Харьков наблюдал такую картину: стоит украинский БТР, а рядом наш танк и обе машины в огне, там лежали убитые. Я тогда впервые понял, что это серьёзно, что это бой", - сообщил Хан.
Уже с первых дней спецоперации ВСУ утраивали засады во время движения российских колонн, артобстрелы, начались настоящие боевые действия. Украина к тому времени уже 8 лет воевала в Донбассе. То есть у ВСУ уже был опыт, которого у нас еще не было, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Алехин интервью
23 января, 05:12
Роман Алёхин: Для победы над ВСУ нужно или сменить стратегию, или карать по методу генерала БаклановаЧтобы быстрее сломить дух или пробудить здравый смысл у противника, нам нужна четка понятная стратегия, в рамках которой будут работать все. Тогда мы это сделаем быстро, но на это уйдет не меньше года, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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