"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
С первых дней спецоперации ВСУ утраивали артобстрелы и засады во время движения российских колонн. К началу СВО Украина уже 8 лет воевала в Донбассе и у нее был хороший опыт, которого не было у российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
24 февраля 2022 года российские военные зашли на территорию Украины. Ощущения у нас были непонятные, но страхов при этом не было. Нашему подразделению сказали подержать пару точек и дождаться остальных: полицию и спецназ, рассказал командир.
Нам сказали, что будет, как с Крымом: мы зайдём без единого выстрела и "всё будет гладко". Несмотря на это, все равно готовились, общались с более опытными товарищами, перед нами заходили "спецы" (спецназ. - Ред.), добавил военный.
"На трассе по пути в Харьков наблюдал такую картину: стоит украинский БТР, а рядом наш танк и обе машины в огне, там лежали убитые. Я тогда впервые понял, что это серьёзно, что это бой", - сообщил Хан.
Уже с первых дней спецоперации ВСУ утраивали засады во время движения российских колонн, артобстрелы, начались настоящие боевые действия. Украина к тому времени уже 8 лет воевала в Донбассе. То есть у ВСУ уже был опыт, которого у нас еще не было, резюмировал собеседник Украина.ру.
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