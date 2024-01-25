https://ukraina.ru/20240125/1052882794.html

"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине

"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине - 25.01.2024 Украина.ру

"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине

С первых дней спецоперации ВСУ утраивали артобстрелы и засады во время движения российских колонн. К началу СВО Украина уже 8 лет воевала в Донбассе и у нее был хороший опыт, которого не было у российских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"

2024-01-25T05:15

2024-01-25T05:15

2024-01-25T05:15

новости

россия

украина

сво

начало

спецоперация

харьков

бои

вс рф

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/11/1033521110_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d8a598c1cacf7768417d0319a9ed0a24.jpg

24 февраля 2022 года российские военные зашли на территорию Украины. Ощущения у нас были непонятные, но страхов при этом не было. Нашему подразделению сказали подержать пару точек и дождаться остальных: полицию и спецназ, рассказал командир.Нам сказали, что будет, как с Крымом: мы зайдём без единого выстрела и "всё будет гладко". Несмотря на это, все равно готовились, общались с более опытными товарищами, перед нами заходили "спецы" (спецназ. - Ред.), добавил военный.Уже с первых дней спецоперации ВСУ утраивали засады во время движения российских колонн, артобстрелы, начались настоящие боевые действия. Украина к тому времени уже 8 лет воевала в Донбассе. То есть у ВСУ уже был опыт, которого у нас еще не было, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240123/1052830741.html

россия

украина

харьков

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, начало, спецоперация, харьков, бои, вс рф, танки, армия, военные