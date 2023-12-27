Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО - 27.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО
Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО - 27.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО
Дежурные средства ПВО в ночь на 27 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, два аппарата самолётного типа сбиты над Белгородской и Ростовской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-27T07:40
2023-12-27T07:40
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.Ранее об уничтожении над Ростовской областью украинского беспилотника сообщил глава региона Василий Голубев.
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Новости, Россия, ПВО, Минобороны РФ, атака, БПЛА, ВСУ, СВО

Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО

07:40 27.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Дежурные средства ПВО в ночь на 27 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, два аппарата самолётного типа сбиты над Белгородской и Ростовской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении над Ростовской областью украинского беспилотника сообщил глава региона Василий Голубев.
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"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государствоУкраина находится в процессе, когда распад государства уже начался, но он еще полностью не закончен. Ни один долгосрочный процесс на Украину никак не повлияет, потому что страна превратилась в голограмму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
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