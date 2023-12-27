Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО
Дежурные средства ПВО в ночь на 27 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, два аппарата самолётного типа сбиты над Белгородской и Ростовской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении над Ростовской областью украинского беспилотника сообщил глава региона Василий Голубев.
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