Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО

"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство Украина находится в процессе, когда распад государства уже начался, но он еще полностью не закончен. Ни один долгосрочный процесс на Украину никак не повлияет, потому что страна превратилась в голограмму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко