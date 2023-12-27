"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику - 27.12.2023 Украина.ру
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"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику - 27.12.2023 Украина.ру
"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
В России будет в принципе меняться миграционная политика и политика по отношению к бывшим республикам СССР. Сейчас мы видим первые процессы, которые начались в Госдуме, поле чего к ним присоединились МИД и патриархия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T04:20
2023-12-27T04:20
новости
россия
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трудовые мигранты
ссср
союзники
сво
политика
мид
госдума
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Очевидно, что в России меняется миграционная политика. Она происходит потому, что в стране будет в принципе меняться политика по отношению к бывшим республикам СССР, рассказал политолог.Сейчас по результатам конфликта, военного кризиса на Украине, видно, что значительная часть союзников России на постсоветском пространстве – они союзники только до тех пор, пока их можно удерживать железным кулаком, добавил эксперт.Как только у таких "союзников" возникает возможность – они сразу же перепрыгивают через забор в другой палисадник. Поэтому очевидно, что Россия свою миграционную политику будет значительно пересматривать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052359112.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, мигранты, трудовые мигранты, ссср, союзники, сво, политика, мид, госдума
Новости, Россия, мигранты, трудовые мигранты, СССР, союзники, СВО, политика, МИД, Госдума

"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику

04:20 27.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В России будет в принципе меняться миграционная политика и политика по отношению к бывшим республикам СССР. Сейчас мы видим первые процессы, которые начались в Госдуме, поле чего к ним присоединились МИД и патриархия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Очевидно, что в России меняется миграционная политика. Она происходит потому, что в стране будет в принципе меняться политика по отношению к бывшим республикам СССР, рассказал политолог.
"То, что мы сейчас видим [в плане миграционной политики РФ], первые залпы, которые в свое время начались в Думе, потом к ним активно присоединился МИД в лице своих информационных мощностей, потом присоединилась патриархия – это пока что отдаленный гром перед будущей бурей", - отметил Ищенко.
Сейчас по результатам конфликта, военного кризиса на Украине, видно, что значительная часть союзников России на постсоветском пространстве – они союзники только до тех пор, пока их можно удерживать железным кулаком, добавил эксперт.
Как только у таких "союзников" возникает возможность – они сразу же перепрыгивают через забор в другой палисадник. Поэтому очевидно, что Россия свою миграционную политику будет значительно пересматривать, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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