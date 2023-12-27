https://ukraina.ru/20231227/1052422510.html
"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику - 27.12.2023 Украина.ру
"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
В России будет в принципе меняться миграционная политика и политика по отношению к бывшим республикам СССР. Сейчас мы видим первые процессы, которые начались в Госдуме, поле чего к ним присоединились МИД и патриархия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T04:20
2023-12-27T04:20
2023-12-27T04:20
новости
россия
мигранты
трудовые мигранты
ссср
союзники
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политика
мид
госдума
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Очевидно, что в России меняется миграционная политика. Она происходит потому, что в стране будет в принципе меняться политика по отношению к бывшим республикам СССР, рассказал политолог.Сейчас по результатам конфликта, военного кризиса на Украине, видно, что значительная часть союзников России на постсоветском пространстве – они союзники только до тех пор, пока их можно удерживать железным кулаком, добавил эксперт.Как только у таких "союзников" возникает возможность – они сразу же перепрыгивают через забор в другой палисадник. Поэтому очевидно, что Россия свою миграционную политику будет значительно пересматривать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052359112.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мигранты, трудовые мигранты, ссср, союзники, сво, политика, мид, госдума
Новости, Россия, мигранты, трудовые мигранты, СССР, союзники, СВО, политика, МИД, Госдума
"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
В России будет в принципе меняться миграционная политика и политика по отношению к бывшим республикам СССР. Сейчас мы видим первые процессы, которые начались в Госдуме, поле чего к ним присоединились МИД и патриархия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Очевидно, что в России меняется миграционная политика. Она происходит потому, что в стране будет в принципе меняться политика по отношению к бывшим республикам СССР, рассказал политолог.
"То, что мы сейчас видим [в плане миграционной политики РФ], первые залпы, которые в свое время начались в Думе, потом к ним активно присоединился МИД в лице своих информационных мощностей, потом присоединилась патриархия – это пока что отдаленный гром перед будущей бурей", - отметил Ищенко.
Сейчас по результатам конфликта, военного кризиса на Украине, видно, что значительная часть союзников России на постсоветском пространстве – они союзники только до тех пор, пока их можно удерживать железным кулаком, добавил эксперт.
Как только у таких "союзников" возникает возможность – они сразу же перепрыгивают через забор в другой палисадник. Поэтому очевидно, что Россия свою миграционную политику будет значительно пересматривать, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь