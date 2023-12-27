https://ukraina.ru/20231227/1052422510.html

"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику

"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику - 27.12.2023 Украина.ру

"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику

В России будет в принципе меняться миграционная политика и политика по отношению к бывшим республикам СССР. Сейчас мы видим первые процессы, которые начались в Госдуме, поле чего к ним присоединились МИД и патриархия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-27T04:20

2023-12-27T04:20

2023-12-27T04:20

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Очевидно, что в России меняется миграционная политика. Она происходит потому, что в стране будет в принципе меняться политика по отношению к бывшим республикам СССР, рассказал политолог.Сейчас по результатам конфликта, военного кризиса на Украине, видно, что значительная часть союзников России на постсоветском пространстве – они союзники только до тех пор, пока их можно удерживать железным кулаком, добавил эксперт.Как только у таких "союзников" возникает возможность – они сразу же перепрыгивают через забор в другой палисадник. Поэтому очевидно, что Россия свою миграционную политику будет значительно пересматривать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231226/1052359112.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, мигранты, трудовые мигранты, ссср, союзники, сво, политика, мид, госдума