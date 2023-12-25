"Фрау геноцид": депутат Европарламента возложила ответственность за конфликт в Израиле на главу ЕК - 25.12.2023 Украина.ру
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"Фрау геноцид": депутат Европарламента возложила ответственность за конфликт в Израиле на главу ЕК
"Фрау геноцид": депутат Европарламента возложила ответственность за конфликт в Израиле на главу ЕК - 25.12.2023 Украина.ру
"Фрау геноцид": депутат Европарламента возложила ответственность за конфликт в Израиле на главу ЕК
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фрау геноцид" и заявила, что она несет ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта
2023-12-25T08:18
2023-12-25T08:18
урсула фон дер ляйен
новости
еврокомиссия
позиция
израиль
зарубежье
геноцид
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"Урсула фон дер Ляйен, человек получивший власть без единого голоса со стороны граждан, который провел последние три месяца, вторгаясь и высказываясь о внешней политике избранных правительств, и все это для того, чтобы поддержать геноцидный апартеид (Израиля - ред), который она назвала динамичной демократией. Боже мой, с такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен - ред.), я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "нет, спасибо, фрау геноцид", - сказала Дейли.Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.
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урсула фон дер ляйен, новости, еврокомиссия, позиция, израиль, зарубежье, геноцид
Урсула фон дер Ляйен, Новости, Еврокомиссия, позиция, Израиль, Зарубежье, геноцид

"Фрау геноцид": депутат Европарламента возложила ответственность за конфликт в Израиле на главу ЕК

08:18 25.12.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
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Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фрау геноцид" и заявила, что она несет ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта
"Урсула фон дер Ляйен, человек получивший власть без единого голоса со стороны граждан, который провел последние три месяца, вторгаясь и высказываясь о внешней политике избранных правительств, и все это для того, чтобы поддержать геноцидный апартеид (Израиля - ред), который она назвала динамичной демократией. Боже мой, с такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен - ред.), я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "нет, спасибо, фрау геноцид", - сказала Дейли.
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
При этом в ЕС до сих пор так и не могут согласовать единую позицию о необходимости призвать к прекращению огня в секторе Газа.
11 декабря, 14:55
Урсула фон дер Ляйен, биографияПредседатель Европейской комиссии
 
Урсула фон дер ЛяйенНовостиЕврокомиссияпозицияИзраильЗарубежьегеноцид
 
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