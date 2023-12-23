https://ukraina.ru/20231223/1052353981.html

Шольц возглавил список политических неудачников Германии – Spiegel

Шольц возглавил список политических неудачников Германии – Spiegel - 23.12.2023 Украина.ру

Шольц возглавил список политических неудачников Германии – Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц в декабре сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков, который для журнала Der Spiegel подготовила компания Verian

2023-12-23T10:25

2023-12-23T10:25

2023-12-23T10:25

новости

германия

рейтинг

олаф шольц

анналена бербок

борис писториус

штайнмайер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050242302_0:53:2635:1535_1920x0_80_0_0_0a0e0e022de5d6d0ff7d5b072796435d.jpg

По её расчётам, канцлер потерял 14 процентных пунктов и откатился на 14-е место в списке политиков.Уровень одобрения среди представителей правящей коалиции также снизился у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел Нэнси Фезер - они потеряли по четыре процента.Министр обороны Борис Писториус сохранил свою позицию в рейтинге на прежнем уровне, оставшись на втором месте в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.Наибольший прирост уровня одобрения в декабре показали левый политик Сара Вагенкнехт (плюс восемь процентов) и лидер оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер (плюс семь процентов).Напомним, что в ноябре министерство финансов Германии в связи с бюджетным кризисом было вынуждено до конца 2023 года заморозить бюджет на дополнительные расходы правительства, что затронуло почти всё бюджетное финансирование различных ведомств страны. Тринадцатого декабря правительство приняло решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20231223/1052339626.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, рейтинг, олаф шольц, анналена бербок, борис писториус, штайнмайер