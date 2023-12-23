Шольц возглавил список политических неудачников Германии – Spiegel
Канцлер Германии Олаф Шольц в декабре сильнее всех просел в рейтинге одобрения немецких политиков, который для журнала Der Spiegel подготовила компания Verian
По её расчётам, канцлер потерял 14 процентных пунктов и откатился на 14-е место в списке политиков.
Уровень одобрения среди представителей правящей коалиции также снизился у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел Нэнси Фезер - они потеряли по четыре процента.
Министр обороны Борис Писториус сохранил свою позицию в рейтинге на прежнем уровне, оставшись на втором месте в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Наибольший прирост уровня одобрения в декабре показали левый политик Сара Вагенкнехт (плюс восемь процентов) и лидер оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер (плюс семь процентов).
Напомним, что в ноябре министерство финансов Германии в связи с бюджетным кризисом было вынуждено до конца 2023 года заморозить бюджет на дополнительные расходы правительства, что затронуло почти всё бюджетное финансирование различных ведомств страны. Тринадцатого декабря правительство приняло решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро.