Российские мотострелки удержали выгодные рубежи на Купянском направлении – МО

"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину Американцы уже настаивают на перемирии, но Зеленский хочет увильнуть от заморозки конфликта на Украине. Потому что его "оперетка" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук