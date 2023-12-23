Российские мотострелки удержали выгодные рубежи на Купянском направлении – МО - 23.12.2023 Украина.ру
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Российские мотострелки удержали выгодные рубежи на Купянском направлении – МО
Российские мотострелки удержали выгодные рубежи на Купянском направлении – МО - 23.12.2023 Украина.ру
Российские мотострелки удержали выгодные рубежи на Купянском направлении – МО
Военнослужащие мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-23T09:49
2023-12-23T09:49
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"Мотострелки 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны", - говорится в сообщении.В ходе боя российские военные уничтожили малочисленную группу ВСУ и несколько мобильных средств огневой поддержки, уточнили в оборонном ведомстве."Штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, за ними шли мотострелковые подразделения. Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь", - рассказал командир мотострелковой роты с позывным "Батя".
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новости, россия, купянское направление, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Российские мотострелки удержали выгодные рубежи на Купянском направлении – МО

09:49 23.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Мотострелки 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны", - говорится в сообщении.
В ходе боя российские военные уничтожили малочисленную группу ВСУ и несколько мобильных средств огневой поддержки, уточнили в оборонном ведомстве.
"Штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, за ними шли мотострелковые подразделения. Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь", - рассказал командир мотострелковой роты с позывным "Батя".
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