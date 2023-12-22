Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния - 22.12.2023 Украина.ру
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Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния - 22.12.2023 Украина.ру
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния, передает РИА Новости
2023-12-22T08:00
2023-12-22T08:18
крым
постпред
новости
рустем умеров
украина
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"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов.Он подчеркнул, что при этом судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей "стопроцентной уверенности" в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".
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крым, постпред, новости, рустем умеров, украина
Крым, постпред, Новости, Рустем Умеров, Украина

Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

08:00 22.12.2023 (обновлено: 08:18 22.12.2023)
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Читать в
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния, передает РИА Новости
"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов.
Он подчеркнул, что при этом судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей "стопроцентной уверенности" в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 12:02
Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил УмеровМинистр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Киев сможет захватить Крым в 2024 году. Об этом он заявил 21 декабря в интервью европейским СМИ Bild, Welt TV и Politico
 
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