https://ukraina.ru/20231222/1052324471.html
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния - 22.12.2023 Украина.ру
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния, передает РИА Новости
2023-12-22T08:00
2023-12-22T08:00
2023-12-22T08:18
крым
постпред
новости
рустем умеров
украина
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"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов.Он подчеркнул, что при этом судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей "стопроцентной уверенности" в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".
https://ukraina.ru/20231221/1052297920.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, постпред, новости, рустем умеров, украина
Крым, постпред, Новости, Рустем Умеров, Украина
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
08:00 22.12.2023 (обновлено: 08:18 22.12.2023)
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния, передает РИА Новости
"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов.
Он подчеркнул, что при этом судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей "стопроцентной уверенности" в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".