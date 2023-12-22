https://ukraina.ru/20231222/1052324471.html

Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния - 22.12.2023 Украина.ру

Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния, передает РИА Новости

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:18

крым

постпред

новости

рустем умеров

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a126d3f7b7e2d11349088a27ff518eb.jpg

"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов.Он подчеркнул, что при этом судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей "стопроцентной уверенности" в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".

https://ukraina.ru/20231221/1052297920.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, постпред, новости, рустем умеров, украина