https://ukraina.ru/20231220/1052256200.html
В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога - 20.12.2023 Украина.ру
В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в двух областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:30 мск 20 декабря
2023-12-20T05:44
2023-12-20T05:44
2023-12-20T05:44
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украина
взрыв
воздушная тревога
сво
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Воздушная тревога повторно объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины."Кропивницкий (украинское название Кировограда), мониторинговые паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:16 мск.Ранее местные телеграм-каналы также сообщали о взрывах в Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231220/1052245916.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво
В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в двух областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:30 мск 20 декабря
Воздушная тревога повторно объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины.
"Кропивницкий (украинское название Кировограда), мониторинговые паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:16 мск.
Ранее местные телеграм-каналы также сообщали о взрывах в Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.
Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.