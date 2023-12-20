В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога - 20.12.2023 Украина.ру
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В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога - 20.12.2023 Украина.ру
В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в двух областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:30 мск 20 декабря
2023-12-20T05:44
2023-12-20T05:44
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
сво
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Воздушная тревога повторно объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины."Кропивницкий (украинское название Кировограда), мониторинговые паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:16 мск.Ранее местные телеграм-каналы также сообщали о взрывах в Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, СВО

В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога

05:44 20.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в двух областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:30 мск 20 декабря
Воздушная тревога повторно объявлена в Кировоградской и Николаевской областях Украины.
"Кропивницкий (украинское название Кировограда), мониторинговые паблики сообщают о взрывах в городе", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:16 мск.
Ранее местные телеграм-каналы также сообщали о взрывах в Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.
Воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВОНа Украине нет достаточного количества ЗРК, поэтому они создают систему ПВО только для отдельных городов. Частично "прикрыт" Киев, а также припортовые города Одесса и Николаев, чтобы туда сухогрузами поставлять оружие, а обратно - вывозить зерно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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