https://ukraina.ru/20231218/1052196201.html

Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков

Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков - 18.12.2023 Украина.ру

Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков

В Кремле приветствуют успех правящей партии "Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться", которая лидирует на парламентских выборах. Об этом заявил 18 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-12-18T13:33

2023-12-18T13:33

2023-12-18T13:33

александр вучич

сербия

зарубежье

кремль

дмитрий песков

новости

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"Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина (Александра) Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики… Мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", - сказал Песков.Накануне прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии. Согласно данным избиркома по итогам обработки 91% голосов, на выборах лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 47,21%. На втором месте прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 22,9%.Сам президент Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник отмечал, что коалиция будет иметь абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 из всего 250 мандатов.

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александр вучич, сербия, зарубежье, кремль, дмитрий песков, новости