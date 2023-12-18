Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков - 18.12.2023 Украина.ру
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Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков
Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков - 18.12.2023 Украина.ру
Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков
В Кремле приветствуют успех правящей партии "Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться", которая лидирует на парламентских выборах. Об этом заявил 18 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-18T13:33
2023-12-18T13:33
александр вучич
сербия
зарубежье
кремль
дмитрий песков
новости
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"Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина (Александра) Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики… Мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", - сказал Песков.Накануне прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии. Согласно данным избиркома по итогам обработки 91% голосов, на выборах лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 47,21%. На втором месте прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 22,9%.Сам президент Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник отмечал, что коалиция будет иметь абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 из всего 250 мандатов.
https://ukraina.ru/20231218/1052186828.html
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александр вучич, сербия, зарубежье, кремль, дмитрий песков, новости
Александр Вучич, Сербия, Зарубежье, Кремль, Дмитрий Песков, Новости

Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков

13:33 18.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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В Кремле приветствуют успех правящей партии "Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться", которая лидирует на парламентских выборах. Об этом заявил 18 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина (Александра) Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики… Мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", - сказал Песков.
Накануне прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии.
Согласно данным избиркома по итогам обработки 91% голосов, на выборах лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 47,21%. На втором месте прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 22,9%.
Сам президент Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник отмечал, что коалиция будет иметь абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 из всего 250 мандатов.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
08:13
Выборы в Сербии. Президент Вучич укрепился, в парламенте может появиться представитель "Русской партии"Поддерживаемая президентом страны Александром Вучичем Сербская прогрессивная партия получила единоличное большинство в парламентах Сербии и автономной Войводины. Голоса в Белграде пока считают
 
Александр ВучичСербияЗарубежьеКремльДмитрий ПесковНовости
 
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