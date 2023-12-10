https://ukraina.ru/20231210/1051890386.html

На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины

На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины - 10.12.2023 Украина.ру

На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины

На украинско-польской границе образовалась очередь из 3,5 тысячи машин. Об этом 10 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".

2023-12-10T10:47

2023-12-10T10:47

2023-12-10T10:47

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По его словам, переговоры сторон не привели к ослаблению блокады, которую польские перевозчики устроили на пограничных КПП."Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", - отметил Демченко.Он уточнил, что больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Шегини" - 1200 и на "Ягодин" - 900. "Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", - заявил представитель Госпогранслужбы Украины.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров.

https://ukraina.ru/20231208/1051854871.html

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новости, польша, украина, граница, автоблокада, госпогранслужба