На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины - 10.12.2023 Украина.ру
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На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины
На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины - 10.12.2023 Украина.ру
На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины
На украинско-польской границе образовалась очередь из 3,5 тысячи машин. Об этом 10 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
2023-12-10T10:47
2023-12-10T10:47
новости
польша
украина
граница
автоблокада
госпогранслужба
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По его словам, переговоры сторон не привели к ослаблению блокады, которую польские перевозчики устроили на пограничных КПП."Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", - отметил Демченко.Он уточнил, что больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Шегини" - 1200 и на "Ягодин" - 900. "Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", - заявил представитель Госпогранслужбы Украины.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров.
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новости, польша, украина, граница, автоблокада, госпогранслужба
Новости, Польша, Украина, граница, автоблокада, Госпогранслужба

На границе Польши и Украины стоит очередь из 3500 машин - Госпогранслужба Украины

10:47 10.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пограничный пункт пропуска "Корчевая-Краковец"
Международный пограничный пункт пропуска Корчевая-Краковец - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На украинско-польской границе образовалась очередь из 3,5 тысячи машин. Об этом 10 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
По его словам, переговоры сторон не привели к ослаблению блокады, которую польские перевозчики устроили на пограничных КПП.
"Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", - отметил Демченко.
Он уточнил, что больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Шегини" - 1200 и на "Ягодин" - 900. "Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", - заявил представитель Госпогранслужбы Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров.
Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 11:52
Польские перевозчики заблокировали более 3 тысяч грузовиков на границе с УкраинойНа польско-украинской границе в очереди стоят больше 3 тысяч грузовиков, заявил спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина
 
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