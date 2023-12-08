Утро в украинской столице началось со взрывов

Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов объявили уже в 14 областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:20 мск 8 декабря