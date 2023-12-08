Утро в украинской столице началось со взрывов
Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 8 декабря сообщило агентство РБК-Украина
В телеграм-канале Киевской горадминистрации заявили, что на окраинах города работает ПВО.
Ранее в пятницу в большинстве регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
08:31Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывыВоздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов объявили уже в 14 областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:20 мск 8 декабря