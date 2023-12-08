Утро в украинской столице началось со взрывов - 08.12.2023 Украина.ру
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Утро в украинской столице началось со взрывов
Утро в украинской столице началось со взрывов - 08.12.2023 Украина.ру
Утро в украинской столице началось со взрывов
Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 8 декабря сообщило агентство РБК-Украина
2023-12-08T08:56
2023-12-08T08:56
киев
взрыв
украина
новости
тревога
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В телеграм-канале Киевской горадминистрации заявили, что на окраинах города работает ПВО.Ранее в пятницу в большинстве регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
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киев, взрыв, украина, новости, тревога
Киев, взрыв, Украина, Новости, тревога

Утро в украинской столице началось со взрывов

08:56 08.12.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Читать в
Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 8 декабря сообщило агентство РБК-Украина
В телеграм-канале Киевской горадминистрации заявили, что на окраинах города работает ПВО.
Ранее в пятницу в большинстве регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
08:31
Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывыВоздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов объявили уже в 14 областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:20 мск 8 декабря
 
КиеввзрывУкраинаНовоститревога
 
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