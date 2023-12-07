https://ukraina.ru/20231207/1051823312.html

Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины

Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины - 07.12.2023 Украина.ру

Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины

Ситуация на поле боя для Киева уже не патовая, а проигрышная, считает Мария Берлинская

2023-12-07T11:59

2023-12-07T11:59

2023-12-07T11:59

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новости украины

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О ситуации на поле боя рассказала глава центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью "Украинской Правде".Она заявила, что Украина терпит поражение из-за нехватки оснащения и не актуальных военных технологий. Для исправления ситуации необходимо развивать воздушную разведку, а процесс контролировать президент. Также надо привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов.По словам Берлинской, проблема возникла не сейчас:"Это не ошибки ребят, которым сейчас по 20 лет. Это ошибки дядей, которым сейчас по 55-60, управлявших страной. У этих людей есть конкретные фамилии", — заявила Берлинская.

https://ukraina.ru/20231207/1051815428.html

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2023

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