Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины - 07.12.2023 Украина.ру
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Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины
Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины - 07.12.2023 Украина.ру
Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины
Ситуация на поле боя для Киева уже не патовая, а проигрышная, считает Мария Берлинская
2023-12-07T11:59
2023-12-07T11:59
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О ситуации на поле боя рассказала глава центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью "Украинской Правде".Она заявила, что Украина терпит поражение из-за нехватки оснащения и не актуальных военных технологий. Для исправления ситуации необходимо развивать воздушную разведку, а процесс контролировать президент. Также надо привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов.По словам Берлинской, проблема возникла не сейчас:"Это не ошибки ребят, которым сейчас по 20 лет. Это ошибки дядей, которым сейчас по 55-60, управлявших страной. У этих людей есть конкретные фамилии", — заявила Берлинская.
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новости, новости украины
Новости, Новости Украины

Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины

11:59 07.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
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Ситуация на поле боя для Киева уже не патовая, а проигрышная, считает Мария Берлинская
О ситуации на поле боя рассказала глава центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью "Украинской Правде".
Она заявила, что Украина терпит поражение из-за нехватки оснащения и не актуальных военных технологий. Для исправления ситуации необходимо развивать воздушную разведку, а процесс контролировать президент. Также надо привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов.
По словам Берлинской, проблема возникла не сейчас:
"Это не ошибки ребят, которым сейчас по 20 лет. Это ошибки дядей, которым сейчас по 55-60, управлявших страной. У этих людей есть конкретные фамилии", — заявила Берлинская.
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