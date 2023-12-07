Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Ситуация на поле боя для Киева уже не патовая, а проигрышная, считает Мария Берлинская
О ситуации на поле боя рассказала глава центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью "Украинской Правде".
Она заявила, что Украина терпит поражение из-за нехватки оснащения и не актуальных военных технологий. Для исправления ситуации необходимо развивать воздушную разведку, а процесс контролировать президент. Также надо привлечь к участию в ней ведущих украинских производителей дронов.
По словам Берлинской, проблема возникла не сейчас:
"Это не ошибки ребят, которым сейчас по 20 лет. Это ошибки дядей, которым сейчас по 55-60, управлявших страной. У этих людей есть конкретные фамилии", — заявила Берлинская.
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