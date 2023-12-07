Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters - 07.12.2023 Украина.ру
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Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters
Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters - 07.12.2023 Украина.ру
Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters
США не могут согласовать новое финансирование для Киева, но уже получили от украинского минобороны запрос на системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk. Об этом со ссылкой на имеющиеся документы сообщает агентство Reuters
2023-12-07T04:37
2023-12-07T04:37
новости
сша
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военная помощь
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"Официальные лица министерства обороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", - говорится в сообщении.В список запросов киевского режима вошли новейшие системы ПРО THAAD, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами. Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.
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новости, сша, украина, всу, военная помощь, сво
Новости, США, Украина, ВСУ, военная помощь, СВО

Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters

04:37 07.12.2023
 
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США не могут согласовать новое финансирование для Киева, но уже получили от украинского минобороны запрос на системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk. Об этом со ссылкой на имеющиеся документы сообщает агентство Reuters
"Официальные лица министерства обороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
В список запросов киевского режима вошли новейшие системы ПРО THAAD, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.
Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами. Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
00:37
Кирби: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровьюВ Белом доме заявили, что у США есть только два варианта: либо вооружать Украину, либо поплатиться за отказ от этого кровью НАТО. Такой аргумент в пользу дальнейшей поддержки киевского режима привёл координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
 
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