https://ukraina.ru/20231207/1051810719.html

Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters

Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters - 07.12.2023 Украина.ру

Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters

США не могут согласовать новое финансирование для Киева, но уже получили от украинского минобороны запрос на системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk. Об этом со ссылкой на имеющиеся документы сообщает агентство Reuters

2023-12-07T04:37

2023-12-07T04:37

2023-12-07T04:37

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"Официальные лица министерства обороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", - говорится в сообщении.В список запросов киевского режима вошли новейшие системы ПРО THAAD, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами. Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.

https://ukraina.ru/20231207/1051808585.html

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новости, сша, украина, всу, военная помощь, сво