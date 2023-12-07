Киев запросил у США новую систему ПРО, вертолёты Black Hawk и самолеты F/A-18 Hornet – Reuters
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США не могут согласовать новое финансирование для Киева, но уже получили от украинского минобороны запрос на системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk. Об этом со ссылкой на имеющиеся документы сообщает агентство Reuters
"Официальные лица министерства обороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
В список запросов киевского режима вошли новейшие системы ПРО THAAD, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.
Законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню 6 декабря не прошёл процедурное голосование в Сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано республиканцами. Специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, не помогло преодолеть сопротивление законодателей, настаивающих на приоритете для страны решения проблем с мигрантами на южных границах.
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