Николай Чудотворец на колене у бойца ВСУ, с РПГ и в маске людоеда: на Украине провели флешмоб кощунства - 06.12.2023 Украина.ру
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Николай Чудотворец на колене у бойца ВСУ, с РПГ и в маске людоеда: на Украине провели флешмоб кощунства
Николай Чудотворец на колене у бойца ВСУ, с РПГ и в маске людоеда: на Украине провели флешмоб кощунства - 06.12.2023 Украина.ру
Николай Чудотворец на колене у бойца ВСУ, с РПГ и в маске людоеда: на Украине провели флешмоб кощунства
С 2023 года день памяти Николая Чудотворца Украина отвечает 6 декабря. Изменилась не только дата, но и образ святого
2023-12-06T18:26
2023-12-06T18:26
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николай чудотворец
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Сначала каноническая православная церковь (УПЦ МП) на Украине оказалась под запретом, затем сменили календарь церковных праздников на новоюлианский календарь – эта систему летоисчисления признали более точной, чем юлианский стиль, которым использовалась церковь до 1 сентября 2023. Теперь дошла очередь и до образов святых. София Федина, народной депутат Украины IX созыва, опубликовала сегодня в своем телеграм-канале пост, посвященный Николаю Чудотворцу:Певица София Ротару тоже не прошла мимо церковного праздника и опубликовала сторис со святым Николаем, который, будто малыш, забрался на коленки к бойцу ВСУ. Подпись над ними благодарит "за чудо". Остается только вопрос: кто кого?Журналист Мирослава Берданки предположила, что таким образом Ротару ответила украинским активистам. Еще не так давно ее критиковали за то, что внука она отправила в США, а не на фронт. "...Решила реабилитироваться и решила поздравить украинцев с "правильным" святым Николаем. Она разместила на своей странице изображение святого Николая, сидящего на коленях у украинского военного, что, конечно же, просто кощунственно", - написала Бердник в телеграм.Украинское СМИ "УНИАН" опубликовало целый ролик, на котором бывший детский волшебник тащит на санях "подарки" - снаряды для ВСУ, заряжает их, а после садится за штурвал самолета в шлеме людоеда.Меж тем раскольническая "Православная украинская церковь", которую не признают в православном мире, чтит Николая как образец глубокой, крепкой, деятельной и истинной веры. "Без этой веры, которую привили ему с детства родители, которую он приумножал в юности, служителем и проповедником которой он стал, приняв священный сан – без этой веры не было бы в нем тех многочисленных добрых плодов, за которые так все чтят святого Николая", – отмечал глава ПЦУ Епифаний.В конце ноября министр культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что украинская культура и украинское общество мобилизованы на борьбу против России.
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новости, новости украины, николай чудотворец
Новости, Новости Украины, Николай Чудотворец

Николай Чудотворец на колене у бойца ВСУ, с РПГ и в маске людоеда: на Украине провели флешмоб кощунства

18:26 06.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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С 2023 года день памяти Николая Чудотворца Украина отвечает 6 декабря. Изменилась не только дата, но и образ святого
Сначала каноническая православная церковь (УПЦ МП) на Украине оказалась под запретом, затем сменили календарь церковных праздников на новоюлианский календарь – эта систему летоисчисления признали более точной, чем юлианский стиль, которым использовалась церковь до 1 сентября 2023. Теперь дошла очередь и до образов святых.
София Федина, народной депутат Украины IX созыва, опубликовала сегодня в своем телеграм-канале пост, посвященный Николаю Чудотворцу:

"Наконец-то все на своих местах: Святой Николай, спасибо за лучший подарок всем нам – Вооруженные Силы Украины! Родные ВСУ, спасибо за защиту и шанс на жизнь!", сопровождающая текст картинка показывает некогда миролюбивого святого в образе бойца ВСУ, несущего гранатомет РПГ-7.

Певица София Ротару тоже не прошла мимо церковного праздника и опубликовала сторис со святым Николаем, который, будто малыш, забрался на коленки к бойцу ВСУ. Подпись над ними благодарит "за чудо". Остается только вопрос: кто кого?
Журналист Мирослава Берданки предположила, что таким образом Ротару ответила украинским активистам. Еще не так давно ее критиковали за то, что внука она отправила в США, а не на фронт.
"...Решила реабилитироваться и решила поздравить украинцев с "правильным" святым Николаем. Она разместила на своей странице изображение святого Николая, сидящего на коленях у украинского военного, что, конечно же, просто кощунственно", - написала Бердник в телеграм.
Украинское СМИ "УНИАН" опубликовало целый ролик, на котором бывший детский волшебник тащит на санях "подарки" - снаряды для ВСУ, заряжает их, а после садится за штурвал самолета в шлеме людоеда.
Меж тем раскольническая "Православная украинская церковь", которую не признают в православном мире, чтит Николая как образец глубокой, крепкой, деятельной и истинной веры. "Без этой веры, которую привили ему с детства родители, которую он приумножал в юности, служителем и проповедником которой он стал, приняв священный сан – без этой веры не было бы в нем тех многочисленных добрых плодов, за которые так все чтят святого Николая", – отмечал глава ПЦУ Епифаний.
В конце ноября министр культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что украинская культура и украинское общество мобилизованы на борьбу против России.
Ростислав Карандеев
27 ноября, 17:12
Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против РоссииУкраинская культура и всё украинское общество мобилизованы на "борьбу с агрессором", заявил министр культуры Украины Ростислав Карандеев
 
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