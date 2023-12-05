В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Тернопольской и Львовской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:45 мск 5 декабря
"Виннитчина - работает ПВО по БПЛА. Местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
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