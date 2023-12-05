В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине - 05.12.2023 Украина.ру
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В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине
В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине - 05.12.2023 Украина.ру
В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине
В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Тернопольской и Львовской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:45 мск 5 декабря
2023-12-05T03:51
2023-12-05T03:51
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
сво
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"Виннитчина - работает ПВО по БПЛА. Местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, СВО

В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине

03:51 05.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Тернопольской и Львовской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:45 мск 5 декабря
"Виннитчина - работает ПВО по БПЛА. Местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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