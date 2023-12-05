https://ukraina.ru/20231205/1051741363.html

В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине

В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине - 05.12.2023 Украина.ру

В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине

В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Тернопольской и Львовской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:45 мск 5 декабря

2023-12-05T03:51

2023-12-05T03:51

2023-12-05T03:51

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украина

взрыв

воздушная тревога

сво

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"Виннитчина - работает ПВО по БПЛА. Местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231204/1051738943.html

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво