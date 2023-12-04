Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым - 04.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231204/1051738530.html
Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым - 04.12.2023 Украина.ру
Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
США охарактеризовали положение Киева как очень тяжелое. Деньги, которые может выделить главный спонсор киевского режима, закончатся "очень скоро", заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
2023-12-04T22:22
2023-12-04T22:22
новости
украина
киев
военная техника
военная помощь
запад
сша
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_1f2d2252b2dbc100c98c5d91ab73b2f5.jpg.webp
Он напомнил, что из первоначально выделенных американским Конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы. Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже на исходе. До этого Главком украинской армии Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Журналисты The Washington Post отмечали, что Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16993ab38b2974f59c09c522cce64d0a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, военная техника, военная помощь, запад, сша, сво
Новости, Украина, Киев, военная техника, военная помощь, Запад, США, СВО

Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым

22:22 04.12.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
США охарактеризовали положение Киева как очень тяжелое. Деньги, которые может выделить главный спонсор киевского режима, закончатся "очень скоро", заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер

"Определённо положение на поле боя тяжелое…, что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает", – передаёт слова Миллера РИА Новости.

Он напомнил, что из первоначально выделенных американским Конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы.
Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже на исходе.
До этого Главком украинской армии Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Журналисты The Washington Post отмечали, что Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева.
 
НовостиУкраинаКиеввоенная техникавоенная помощьЗападСШАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:24В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
23:07СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
22:52Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
22:22Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
22:10"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
21:55На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
21:48Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
21:35Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
21:17Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
21:02В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
20:47Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP
20:21В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
20:10ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
19:47Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится
19:29Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
19:07Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми
18:44Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации
18:27Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет
18:19Сажают и бьют: что происходит с европейскими ценностями на Украине
18:15Без болгарских БТР и американского оружия. Итоги 4 декабря на Украине
Лента новостейМолния