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Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым - 04.12.2023 Украина.ру
Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
США охарактеризовали положение Киева как очень тяжелое. Деньги, которые может выделить главный спонсор киевского режима, закончатся "очень скоро", заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
2023-12-04T22:22
2023-12-04T22:22
2023-12-04T22:22
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Он напомнил, что из первоначально выделенных американским Конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы. Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже на исходе. До этого Главком украинской армии Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Журналисты The Washington Post отмечали, что Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, военная техника, военная помощь, запад, сша, сво
Новости, Украина, Киев, военная техника, военная помощь, Запад, США, СВО
Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
США охарактеризовали положение Киева как очень тяжелое. Деньги, которые может выделить главный спонсор киевского режима, закончатся "очень скоро", заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
"Определённо положение на поле боя тяжелое…, что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает", – передаёт слова Миллера РИА Новости.
Он напомнил, что из первоначально выделенных американским Конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы.
Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла
, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала
, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже на исходе.
До этого Главком украинской армии Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв. Журналисты The Washington Post отмечали
, что Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева.