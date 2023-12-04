В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились - 04.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231204/1051737555.html
В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились - 04.12.2023 Украина.ру
В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
До конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины. Об этом заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передаёт Financial Times
2023-12-04T21:02
2023-12-04T21:02
новости
украина
сво
военная техника
военная помощь
финансирование
запад
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_aa8f5730e8cbd6ab23474563577bbf3d.png
Янг утверждает, что "волшебного источника" финансирования, который мог бы удовлетворить потребности Украины, не существует. Изменить ситуацию может одобрение Конгрессом нового пакета помощи Киеву. По её мнению, если перекрытие потока оружия и техники поставит украинскую армию на колени на поле боя, то без отсутствия денег не выживет экономика страны. В таком случае Украина не сможет продолжать борьбу.Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже на исходе. До этого издание Economist сообщало, что некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества и тогда его рассмотрение придётся отложить до окончания президентских выборов в США.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_94:0:999:679_1920x0_80_0_0_ecfda575b1f5be56c34f6c3f550be6ac.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, военная техника, военная помощь, финансирование, запад, всу
Новости, Украина, СВО, военная техника, военная помощь, финансирование, Запад, ВСУ

В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились

21:02 04.12.2023
 
Читать в
До конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины. Об этом заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передаёт Financial Times
Янг утверждает, что "волшебного источника" финансирования, который мог бы удовлетворить потребности Украины, не существует. Изменить ситуацию может одобрение Конгрессом нового пакета помощи Киеву.

"У нас закончились деньги – и почти нет времени", – сказала она.

По её мнению, если перекрытие потока оружия и техники поставит украинскую армию на колени на поле боя, то без отсутствия денег не выживет экономика страны. В таком случае Украина не сможет продолжать борьбу.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже на исходе.
До этого издание Economist сообщало, что некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества и тогда его рассмотрение придётся отложить до окончания президентских выборов в США.
 
НовостиУкраинаСВОвоенная техникавоенная помощьфинансированиеЗападВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
21:35Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
21:17Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
21:02В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
20:47Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP
20:21В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
20:10ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
19:47Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится
19:29Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
19:07Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми
18:44Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации
18:27Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет
18:19Сажают и бьют: что происходит с европейскими ценностями на Украине
18:15Без болгарских БТР и американского оружия. Итоги 4 декабря на Украине
18:11Великобритания передала ВСУ многоцелевые ракеты Martlet
17:59"Низкий вам поклон": Путин поблагодарил волонтёров за помощь участникам СВО
17:53Алексей Борзенко: ВСУ бросили смертников на "линии Маннергейма", чтобы весной нанести России новый удар
17:31Работники автозавода "Урал" попросили Путина запретить подстрекателей протестных настроений
17:24Порошенко обжалует отказ выпустить его с Украины
17:20Капитуляция Украины в мечтах и в реальности
Лента новостейМолния