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В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились

В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились - 04.12.2023 Украина.ру

В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились

До конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины. Об этом заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передаёт Financial Times

2023-12-04T21:02

2023-12-04T21:02

2023-12-04T21:02

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Янг утверждает, что "волшебного источника" финансирования, который мог бы удовлетворить потребности Украины, не существует. Изменить ситуацию может одобрение Конгрессом нового пакета помощи Киеву. По её мнению, если перекрытие потока оружия и техники поставит украинскую армию на колени на поле боя, то без отсутствия денег не выживет экономика страны. В таком случае Украина не сможет продолжать борьбу.Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже на исходе. До этого издание Economist сообщало, что некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества и тогда его рассмотрение придётся отложить до окончания президентских выборов в США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, военная техника, военная помощь, финансирование, запад, всу