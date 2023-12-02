https://ukraina.ru/20231202/1051692678.html

Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки

Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки - 02.12.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки

Российские военные уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях и в укреплениях, а также огневые точки в районе Белогоровки. Соответствующие кадры опубликовало 2 декабря Минобороны России

2023-12-02T12:06

2023-12-02T12:06

2023-12-02T12:06

всу

уничтожение

дроны

позиция

минобороны

военные

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На них - видеоизображения с нескольких FPV-дронов, поражающих украинскую пехоту и укрепления.

https://ukraina.ru/20230119/1042768328.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, уничтожение, дроны, позиция, минобороны, военные