Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки - 02.12.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки
Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки - 02.12.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки
Российские военные уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях и в укреплениях, а также огневые точки в районе Белогоровки. Соответствующие кадры опубликовало 2 декабря Минобороны России
2023-12-02T12:06
2023-12-02T12:06
всу
уничтожение
дроны
позиция
минобороны
военные
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На них - видеоизображения с нескольких FPV-дронов, поражающих украинскую пехоту и укрепления.
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всу, уничтожение, дроны, позиция, минобороны, военные
ВСУ, уничтожение, дроны, позиция, Минобороны, военные

Российские военные уничтожили пехоту и огневые точки ВСУ у Белогоровки

12:06 02.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях и в укреплениях, а также огневые точки в районе Белогоровки. Соответствующие кадры опубликовало 2 декабря Минобороны России
На них - видеоизображения с нескольких FPV-дронов, поражающих украинскую пехоту и укрепления.
"Российские военнослужащие операторы БпЛА точными ударами уничтожают огневые точки и живую силу ВСУ на позициях", - уточнили в Минобороны.
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