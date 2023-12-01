https://ukraina.ru/20231201/1051685851.html
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"** - 01.12.2023 Украина.ру
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**
Реестр иностранных агентов пополнили писатель Игорь Эйдман*, правозащитница Анастасия Буракова*, а также объединение "Телеканал Дождь"** и проект "Ковчег"**. Соответствующее распоряжение вынесло министерство юстиции России
2023-12-01T23:43
2023-12-01T23:43
2023-12-01T23:44
новости
иноагент
минюст рф
сво
вс рф
дискредитация вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/08/1041621710_0:23:3017:1720_1920x0_80_0_0_6da7784688784405aff98f0131cb7fe8.jpg
Буракова* живёт за пределами России. Она неоднократно принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступала против Спецоперации, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Уточняется, что Эйдман* также живёт за границей, откуда распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Он кроме того сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания, владелец которого – компания, включенная в реестр иностранных агентов. По данным минюста, деятельность проекта "Ковчег"** координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов. Проект выступал против Спецоперации, а также распространял недостоверную информацию, проводил мероприятия с участием иностранных агентов. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. ** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/08/1041621710_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_c123f77afee8fd2d11ba788760388b74.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иноагент, минюст рф, сво, вс рф, дискредитация вс рф
Новости, иноагент, Минюст РФ, СВО, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**
23:43 01.12.2023 (обновлено: 23:44 01.12.2023)
Реестр иностранных агентов пополнили писатель Игорь Эйдман*, правозащитница Анастасия Буракова*, а также объединение "Телеканал Дождь"** и проект "Ковчег"**. Соответствующее распоряжение вынесло министерство юстиции России
"Первого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. А. Буракова*, И. В. Эйдман*, проект "Ковчег"**, а также иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"**, – сообщается на сайте ведомства.
Буракова* живёт за пределами России. Она неоднократно принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступала против Спецоперации, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.
Уточняется, что Эйдман* также живёт за границей, откуда распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Он кроме того сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания, владелец которого – компания, включенная в реестр иностранных агентов.
По данным минюста, деятельность проекта "Ковчег"** координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов. Проект выступал против Спецоперации, а также распространял недостоверную информацию, проводил мероприятия с участием иностранных агентов.
"Объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"**, является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включённых в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", – уточнили в российском ведомстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.