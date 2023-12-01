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Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**

Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"** - 01.12.2023 Украина.ру

Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**

Реестр иностранных агентов пополнили писатель Игорь Эйдман*, правозащитница Анастасия Буракова*, а также объединение "Телеканал Дождь"** и проект "Ковчег"**. Соответствующее распоряжение вынесло министерство юстиции России

2023-12-01T23:43

2023-12-01T23:43

2023-12-01T23:44

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Буракова* живёт за пределами России. Она неоднократно принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступала против Спецоперации, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Уточняется, что Эйдман* также живёт за границей, откуда распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Он кроме того сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания, владелец которого – компания, включенная в реестр иностранных агентов. По данным минюста, деятельность проекта "Ковчег"** координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов. Проект выступал против Спецоперации, а также распространял недостоверную информацию, проводил мероприятия с участием иностранных агентов. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. ** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, иноагент, минюст рф, сво, вс рф, дискредитация вс рф