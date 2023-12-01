Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"** - 01.12.2023 Украина.ру
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Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"** - 01.12.2023 Украина.ру
Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**
Реестр иностранных агентов пополнили писатель Игорь Эйдман*, правозащитница Анастасия Буракова*, а также объединение "Телеканал Дождь"** и проект "Ковчег"**. Соответствующее распоряжение вынесло министерство юстиции России
2023-12-01T23:43
2023-12-01T23:44
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Буракова* живёт за пределами России. Она неоднократно принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступала против Спецоперации, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Уточняется, что Эйдман* также живёт за границей, откуда распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Он кроме того сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания, владелец которого – компания, включенная в реестр иностранных агентов. По данным минюста, деятельность проекта "Ковчег"** координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов. Проект выступал против Спецоперации, а также распространял недостоверную информацию, проводил мероприятия с участием иностранных агентов. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. ** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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новости, иноагент, минюст рф, сво, вс рф, дискредитация вс рф
Новости, иноагент, Минюст РФ, СВО, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ

Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**

23:43 01.12.2023 (обновлено: 23:44 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВелопарковка с символикой телекомпании "Дождь" (иноагент)
Велопарковка с символикой телекомпании Дождь (иноагент) - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Реестр иностранных агентов пополнили писатель Игорь Эйдман*, правозащитница Анастасия Буракова*, а также объединение "Телеканал Дождь"** и проект "Ковчег"**. Соответствующее распоряжение вынесло министерство юстиции России
"Первого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. А. Буракова*, И. В. Эйдман*, проект "Ковчег"**, а также иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"**, – сообщается на сайте ведомства.
Буракова* живёт за пределами России. Она неоднократно принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступала против Спецоперации, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.
Уточняется, что Эйдман* также живёт за границей, откуда распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Он кроме того сотрудничает с иностранными организациями, является главным редактором издания, владелец которого – компания, включенная в реестр иностранных агентов.
По данным минюста, деятельность проекта "Ковчег"** координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов. Проект выступал против Спецоперации, а также распространял недостоверную информацию, проводил мероприятия с участием иностранных агентов.

"Объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"**, является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включённых в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", – уточнили в российском ведомстве.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
 
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