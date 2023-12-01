Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP - 01.12.2023 Украина.ру
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Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP
Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP - 01.12.2023 Украина.ру
Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP
Журналистам  New York Post "больно смотреть" на упадок сил действующего президента США Джо Байдена. В новой статье они заявляют, что допускать 81-летнего нездорового политика к выборам жестоко
2023-12-01T23:31
2023-12-01T23:31
джо байден
сша
президентские выборы
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В качестве примера приводится его недавний визит в штат Колорадо, где Байден "не смог удержаться от катастрофической ошибки". Здесь имеются ввиду его неуместные шутки о ядерном "футболе".По данным СМИ, сотрудники администрации Байдена "стараются максимально оградить его от публичных выступлений". Уже сегодня опросы показывают, что большинство демократов хотят другого кандидата, но партийный истеблишмент не хочет с этим мириться. В заключении журналисты призывают демократов проснуться, поскольку те "не приносят пользы ни нации, ни своей партии, оставаясь с этим Байденом, и это жестоко по отношению к нему".Ранее телеканал Fox News сообщал, что доверие американцев к президенту США Джо Байдену достигло самого низкого уровня за всё время его правления. Согласно опросу Reagan National Defense Survey, только 36% американцев полностью или в некоторой степени доверяют главе Белого дома.
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джо байден, сша, президентские выборы
Джо Байден, США, президентские выборы

Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP

23:31 01.12.2023
 
© commons.wikimedia.orgБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© commons.wikimedia.org
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Журналистам  New York Post "больно смотреть" на упадок сил действующего президента США Джо Байдена. В новой статье они заявляют, что допускать 81-летнего нездорового политика к выборам жестоко
В качестве примера приводится его недавний визит в штат Колорадо, где Байден "не смог удержаться от катастрофической ошибки". Здесь имеются ввиду его неуместные шутки о ядерном "футболе".
"После этого он добавил немного расизма, граничащего со "старшинством": Обращаясь к владельцам южнокорейских заводов, он похвастался: "Я дружу с вашим лидером, господином Муном, вы знаете" – очевидно, имея в виду Мун Чжэ Ина, который покинул пост премьер-министра Южной Кореи в прошлом году", – приводят журналисты детали визита президента.
По данным СМИ, сотрудники администрации Байдена "стараются максимально оградить его от публичных выступлений". Уже сегодня опросы показывают, что большинство демократов хотят другого кандидата, но партийный истеблишмент не хочет с этим мириться.
"Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году", – добавляет издание.
В заключении журналисты призывают демократов проснуться, поскольку те "не приносят пользы ни нации, ни своей партии, оставаясь с этим Байденом, и это жестоко по отношению к нему".
Ранее телеканал Fox News сообщал, что доверие американцев к президенту США Джо Байдену достигло самого низкого уровня за всё время его правления. Согласно опросу Reagan National Defense Survey, только 36% американцев полностью или в некоторой степени доверяют главе Белого дома.
 
Джо БайденСШАпрезидентские выборы
 
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Заголовок открываемого материала
23:31Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP
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