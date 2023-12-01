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Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP

Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP - 01.12.2023 Украина.ру

Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP

Журналистам New York Post "больно смотреть" на упадок сил действующего президента США Джо Байдена. В новой статье они заявляют, что допускать 81-летнего нездорового политика к выборам жестоко

2023-12-01T23:31

2023-12-01T23:31

2023-12-01T23:31

джо байден

сша

президентские выборы

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В качестве примера приводится его недавний визит в штат Колорадо, где Байден "не смог удержаться от катастрофической ошибки". Здесь имеются ввиду его неуместные шутки о ядерном "футболе".По данным СМИ, сотрудники администрации Байдена "стараются максимально оградить его от публичных выступлений". Уже сегодня опросы показывают, что большинство демократов хотят другого кандидата, но партийный истеблишмент не хочет с этим мириться. В заключении журналисты призывают демократов проснуться, поскольку те "не приносят пользы ни нации, ни своей партии, оставаясь с этим Байденом, и это жестоко по отношению к нему".Ранее телеканал Fox News сообщал, что доверие американцев к президенту США Джо Байдену достигло самого низкого уровня за всё время его правления. Согласно опросу Reagan National Defense Survey, только 36% американцев полностью или в некоторой степени доверяют главе Белого дома.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, президентские выборы