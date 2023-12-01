Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России - 01.12.2023 Украина.ру
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Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России
Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России - 01.12.2023 Украина.ру
Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России
Рекордная средняя продолжительность жизни в России ожидается по итогам 2023 года — около 74 лет. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе конгресса "Национальное здравоохранение"
2023-12-01T22:42
2023-12-01T22:42
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По словам президента, таких высоких показателей удалось достичь благодаря слаженной работе правительства, российского министерства здравоохранения и региональных властей. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, по результатам девяти месяцев показатель составил 73,5 года, невзирая на сложности, связанные с преодолением последствий COVID-19 и его влиянием на демографические показатели. Согласно данным&nbsp;Росстата, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года. Прирост в 2,66 года (по сравнению с 70,1 в 2021-м) оказался максимальным с начала 1990-х годов. Рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года. Ранее Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития, в котором в том числе среди задач значится увеличение продолжительности жизни граждан страны до 78 лет к 2030 году.
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новости, россия, владимир путин, демография
Новости, Россия, Владимир Путин, демография

Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России

22:42 01.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Рекордная средняя продолжительность жизни в России ожидается по итогам 2023 года — около 74 лет. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе конгресса "Национальное здравоохранение"
По словам президента, таких высоких показателей удалось достичь благодаря слаженной работе правительства, российского министерства здравоохранения и региональных властей.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, по результатам девяти месяцев показатель составил 73,5 года, невзирая на сложности, связанные с преодолением последствий COVID-19 и его влиянием на демографические показатели.
"Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны, — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей", — цитирует Голикову РИА Новости.
Согласно данным Росстата, по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года. Прирост в 2,66 года (по сравнению с 70,1 в 2021-м) оказался максимальным с начала 1990-х годов.
Рост произошел после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19 — в 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а 2021-м — еще на 1,4 года.
Ранее Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития, в котором в том числе среди задач значится увеличение продолжительности жизни граждан страны до 78 лет к 2030 году.
 
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