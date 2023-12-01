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Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ

Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ - 01.12.2023 Украина.ру

Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 1 декабря заявил, что дискуссии о приостановлении членства России в ОБСЕ исчерпаны, так как некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его слова в своём телеграм-канале

2023-12-01T22:28

2023-12-01T22:28

2023-12-01T22:28

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Напомним, Украина неоднократно заявляла о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ, называя страну "главной угрозой для Европы". Несмотря на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал 29 ноября в Скопье для участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ. С 30 по 1 декабря в столице Северной Македонии планировалось обсуждение проблем безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопросов о следующем председателе организации.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, мид рф, обсе