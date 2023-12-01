Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ - 01.12.2023 Украина.ру
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Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ
Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ - 01.12.2023 Украина.ру
Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 1 декабря заявил, что дискуссии о приостановлении членства России в ОБСЕ исчерпаны, так как некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его слова в своём телеграм-канале
2023-12-01T22:28
2023-12-01T22:28
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Напомним, Украина неоднократно заявляла о необходимости&nbsp;исключить Россию из состава ОБСЕ, называя страну "главной угрозой для Европы". Несмотря на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал 29 ноября в Скопье для участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ. С 30 по 1 декабря в столице Северной Македонии планировалось обсуждение проблем безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопросов о следующем председателе организации.
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Новости, Мария Захарова, МИД РФ, ОБСЕ

Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ

22:28 01.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 1 декабря заявил, что дискуссии о приостановлении членства России в ОБСЕ исчерпаны, так как некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его слова в своём телеграм-канале

"А была (прим. ред. - дискуссия)? Надо же. Всё пропустили", – написала она.

Напомним, Украина неоднократно заявляла о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ, называя страну "главной угрозой для Европы". Несмотря на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал 29 ноября в Скопье для участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ. С 30 по 1 декабря в столице Северной Македонии планировалось обсуждение проблем безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопросов о следующем председателе организации.
 
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