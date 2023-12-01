Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 1 декабря заявил, что дискуссии о приостановлении членства России в ОБСЕ исчерпаны, так как некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его слова в своём телеграм-канале
"А была (прим. ред. - дискуссия)? Надо же. Всё пропустили", – написала она.
Напомним, Украина неоднократно заявляла о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ, называя страну "главной угрозой для Европы". Несмотря на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал 29 ноября в Скопье для участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ. С 30 по 1 декабря в столице Северной Македонии планировалось обсуждение проблем безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопросов о следующем председателе организации.