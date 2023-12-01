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Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей

Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей - 01.12.2023 Украина.ру

Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей

Более 300 конгрессменов поддержали исключение из нижней палаты Конгресса одного из законодателей - республиканца Джорджа Сантоса. Такое решение было принято впервые за последние 20 лет

2023-12-01T21:52

2023-12-01T21:52

2023-12-01T21:52

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Сантоса, избранного от штата Нью-Йорк, обвиняют в мошенничестве. Утверждается, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги на дорогую дизайнерскую одежду, а также получал пособие по безработице во время пандемии, будучи трудоустроенным. Кроме того, Сантос предоставлял Конгрессу ложную информацию о своих доходах. Резолюцию об исключении Сантоса внес 17 ноября председатель комитета по этике Палаты представителей законодательного органа США Майкл Гест (республиканец от штата Миссисипи) после публикации комитетом 56-страничного "разоблачающего отчета", в котором содержатся весомые доказательства нарушения конгрессменом законодательства. Таким образом, Сантос стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса. Если суд докажет его вину, ему также грозит до 20-ти лет тюремного заключения.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, конгресс сша, палата представителей когресса сша