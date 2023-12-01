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Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей
Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей - 01.12.2023 Украина.ру
Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей
Более 300 конгрессменов поддержали исключение из нижней палаты Конгресса одного из законодателей - республиканца Джорджа Сантоса. Такое решение было принято впервые за последние 20 лет
2023-12-01T21:52
2023-12-01T21:52
2023-12-01T21:52
новости
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палата представителей когресса сша
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Сантоса, избранного от штата Нью-Йорк, обвиняют в мошенничестве. Утверждается, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги на дорогую дизайнерскую одежду, а также получал пособие по безработице во время пандемии, будучи трудоустроенным. Кроме того, Сантос предоставлял Конгрессу ложную информацию о своих доходах. Резолюцию об исключении Сантоса внес 17 ноября председатель комитета по этике Палаты представителей законодательного органа США Майкл Гест (республиканец от штата Миссисипи) после публикации комитетом 56-страничного "разоблачающего отчета", в котором содержатся весомые доказательства нарушения конгрессменом законодательства. Таким образом, Сантос стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса. Если суд докажет его вину, ему также грозит до 20-ти лет тюремного заключения.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конгресс сша, палата представителей когресса сша
Новости, Конгресс США, Палата представителей Когресса США
Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей
Более 300 конгрессменов поддержали исключение из нижней палаты Конгресса одного из законодателей - республиканца Джорджа Сантоса. Такое решение было принято впервые за последние 20 лет
Сантоса, избранного от штата Нью-Йорк, обвиняют в мошенничестве. Утверждается, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги на дорогую дизайнерскую одежду, а также получал пособие по безработице во время пандемии, будучи трудоустроенным. Кроме того, Сантос предоставлял Конгрессу ложную информацию о своих доходах.
Резолюцию об исключении Сантоса внес 17 ноября председатель комитета по этике Палаты представителей законодательного органа США Майкл Гест (республиканец от штата Миссисипи) после публикации комитетом 56-страничного "разоблачающего отчета", в котором содержатся весомые доказательства нарушения конгрессменом законодательства.
Таким образом, Сантос стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса.
Если суд докажет его вину, ему также грозит до 20-ти лет тюремного заключения.