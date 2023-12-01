Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ - 01.12.2023 Украина.ру
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Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ
Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ - 01.12.2023 Украина.ру
Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля сегодня, 1 декабря
2023-12-01T21:24
2023-12-01T21:27
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Как отметили в министерстве обороны России, увеличение численности военных реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание служить по контракту, и обусловлено ростом угроз для России, связанных со Спецоперацией и продолжающимся расширением НАТО. Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено, добавили в ведомстве. Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в период с 2023 по 2026 год проводятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение её численности до 1,5 миллионов человек. После заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году планируется повысить численность Вооруженных сил страны. Так, будут сформированы ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.
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новости, владимир путин, указ, вс рф, сво
Новости, Владимир Путин, указ, ВС РФ, СВО

Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ

21:24 01.12.2023 (обновлено: 21:27 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля сегодня, 1 декабря
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего Указа", – сказано в документе.
Как отметили в министерстве обороны России, увеличение численности военных реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание служить по контракту, и обусловлено ростом угроз для России, связанных со Спецоперацией и продолжающимся расширением НАТО.
Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено, добавили в ведомстве.
Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в период с 2023 по 2026 год проводятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение её численности до 1,5 миллионов человек.
После заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году планируется повысить численность Вооруженных сил страны. Так, будут сформированы ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.
 
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