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Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ

Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ - 01.12.2023 Украина.ру

Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля сегодня, 1 декабря

2023-12-01T21:24

2023-12-01T21:24

2023-12-01T21:27

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Как отметили в министерстве обороны России, увеличение численности военных реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание служить по контракту, и обусловлено ростом угроз для России, связанных со Спецоперацией и продолжающимся расширением НАТО. Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено, добавили в ведомстве. Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в период с 2023 по 2026 год проводятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение её численности до 1,5 миллионов человек. После заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году планируется повысить численность Вооруженных сил страны. Так, будут сформированы ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.

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новости, владимир путин, указ, вс рф, сво