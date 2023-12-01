https://ukraina.ru/20231201/1051684536.html
Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ
Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ - 01.12.2023 Украина.ру
Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля сегодня, 1 декабря
2023-12-01T21:24
2023-12-01T21:24
2023-12-01T21:27
новости
владимир путин
указ
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051541511_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_247400f29f4efb999953c35714f00c65.jpg
Как отметили в министерстве обороны России, увеличение численности военных реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание служить по контракту, и обусловлено ростом угроз для России, связанных со Спецоперацией и продолжающимся расширением НАТО. Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено, добавили в ведомстве. Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в период с 2023 по 2026 год проводятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение её численности до 1,5 миллионов человек. После заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году планируется повысить численность Вооруженных сил страны. Так, будут сформированы ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051541511_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_186aad3ccab651f34c0d142907a083f9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, указ, вс рф, сво
Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ
21:24 01.12.2023 (обновлено: 21:27 01.12.2023)
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля сегодня, 1 декабря
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего Указа", – сказано в документе.
Как отметили в министерстве обороны России, увеличение численности военных реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание служить по контракту, и обусловлено ростом угроз для России, связанных со Спецоперацией и продолжающимся расширением НАТО.
Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено, добавили в ведомстве.
Ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в период с 2023 по 2026 год проводятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение её численности до 1,5 миллионов человек.
После заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году планируется повысить численность Вооруженных сил страны. Так, будут сформированы ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.