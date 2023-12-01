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Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации

Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации - 01.12.2023 Украина.ру

Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая пыталась исказить его слова об ОБСЕ. Он заявил, что не позволит перевирать его цитату

2023-12-01T20:44

2023-12-01T20:44

2023-12-01T20:44

новости

сергей лавров

обсе

информационная война

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На пресс-конференции по итогам заседания СМИД организации Лавров сказал, что ему безразличен итог этого саммита. Однако, задавая вопрос министру, корреспондент заявила, что якобы Лавров не верит в яркое будущее ОБСЕ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал 29 ноября в Скопье для участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ. С 30 по 1 декабря в столице Северной Македонии планировалось обсуждение проблем безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопросов о следующем председателе организации. Напомним, Deutsche Welle* было внесено в список СМИ-иноагентов в конце марта. Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания из-за распространения им ложной информации о Спецоперации на Украине. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, обсе, информационная война