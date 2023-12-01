Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации - 01.12.2023 Украина.ру
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Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации
Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации - 01.12.2023 Украина.ру
Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая пыталась исказить его слова об ОБСЕ. Он заявил, что не позволит перевирать его цитату
2023-12-01T20:44
2023-12-01T20:44
новости
сергей лавров
обсе
информационная война
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На пресс-конференции по итогам заседания СМИД организации Лавров сказал, что ему безразличен итог этого саммита. Однако, задавая вопрос министру, корреспондент заявила, что якобы Лавров не верит в яркое будущее ОБСЕ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал 29 ноября в Скопье для участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ. С 30 по 1 декабря в столице Северной Македонии планировалось обсуждение проблем безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопросов о следующем председателе организации. Напомним, Deutsche Welle* было внесено в список СМИ-иноагентов в конце марта. Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания из-за распространения им ложной информации о Спецоперации на Украине. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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новости, сергей лавров, обсе, информационная война
Новости, Сергей Лавров, ОБСЕ, информационная война

Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации

20:44 01.12.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle*, которая пыталась исказить его слова об ОБСЕ. Он заявил, что не позволит перевирать его цитату
На пресс-конференции по итогам заседания СМИД организации Лавров сказал, что ему безразличен итог этого саммита. Однако, задавая вопрос министру, корреспондент заявила, что якобы Лавров не верит в яркое будущее ОБСЕ.
"Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. (… ) Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. (...) Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", — ответил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал 29 ноября в Скопье для участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ. С 30 по 1 декабря в столице Северной Македонии планировалось обсуждение проблем безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопросов о следующем председателе организации.
Напомним, Deutsche Welle* было внесено в список СМИ-иноагентов в конце марта. Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания из-за распространения им ложной информации о Спецоперации на Украине.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
 
НовостиСергей ЛавровОБСЕинформационная война
 
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