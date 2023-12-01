https://ukraina.ru/20231201/1051683621.html
В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать
В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать - 01.12.2023 Украина.ру
В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать
Один из участников протеста на границе с Украиной, активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Туманович заявил, что польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-01T20:03
2023-12-01T20:03
2023-12-01T20:04
новости
украина
польша
перевозчики
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051295725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29ff3180b70f566c16505d80267cf776.jpg
Туманович считает, что заключённое соглашение между Европейским союзом и Украиной спровоцировало нечестную конкуренцию. Активист анонсировал новую встречу Европейского совета, встреча министров транспорта Евросоюза, которая состоится 4 декабря. На ней, как ожидается, польское правительство подаст заявление о расторжении соглашения с Украиной о перевозках. Тем временем, украинские водители, которые более двух недель ожидают пересечения границы с Польшей на пункте пропуска "Корчева - Краковец", заявили о намерении объявить голодовку. Напомним, с 6 ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.В Польше пообещали не расширять протесты, но прекращать их не намерены.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051295725_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_7fce2b4cec0925a96abf0d963a8ec2ff.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, перевозчики, протесты
В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать
20:03 01.12.2023 (обновлено: 20:04 01.12.2023)
Один из участников протеста на границе с Украиной, активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Туманович заявил, что польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках. Об этом сообщает РИА Новости
Туманович считает, что заключённое соглашение между Европейским союзом и Украиной спровоцировало нечестную конкуренцию.
"Польские перевозчики хотят возвращения нормальности", – добавил он.
Активист анонсировал новую встречу Европейского совета, встреча министров транспорта Евросоюза, которая состоится 4 декабря. На ней, как ожидается, польское правительство подаст заявление о расторжении соглашения с Украиной о перевозках.
Тем временем, украинские водители, которые более двух недель ожидают пересечения границы с Польшей на пункте пропуска "Корчева - Краковец", заявили о намерении объявить голодовку.
"Наши требования – пропустить одним выездом все те автомобили, которые должны были ночью поехать согласно договоренности "семь машин в час", а также в дальнейшем увеличить пропуск до 14-ти машин в час. Если наши условия не будут выполнены, мы официально заявляем о голодовке. Мы отказываемся от волонтёрской помощи. Мы переходим только на воду и чай", – цитирует слова украинского водителя "Радио Свобода"
Напомним, с 6 ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
В Польше пообещали не расширять протесты, но прекращать их не намерены.