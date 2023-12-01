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В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать

В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать - 01.12.2023 Украина.ру

В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать

Один из участников протеста на границе с Украиной, активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Туманович заявил, что польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках. Об этом сообщает РИА Новости

2023-12-01T20:03

2023-12-01T20:03

2023-12-01T20:04

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перевозчики

протесты

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Туманович считает, что заключённое соглашение между Европейским союзом и Украиной спровоцировало нечестную конкуренцию. Активист анонсировал новую встречу Европейского совета, встреча министров транспорта Евросоюза, которая состоится 4 декабря. На ней, как ожидается, польское правительство подаст заявление о расторжении соглашения с Украиной о перевозках. Тем временем, украинские водители, которые более двух недель ожидают пересечения границы с Польшей на пункте пропуска "Корчева - Краковец", заявили о намерении объявить голодовку. Напомним, с 6 ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала Спецоперации, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.В Польше пообещали не расширять протесты, но прекращать их не намерены.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, перевозчики, протесты