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Капитал олигархов РФ, несмотря на санкции, увеличился на $38,6 млрд – Bloomberg

Капитал олигархов РФ, несмотря на санкции, увеличился на $38,6 млрд – Bloomberg - 01.12.2023 Украина.ру

Капитал олигархов РФ, несмотря на санкции, увеличился на $38,6 млрд – Bloomberg

Состояние российских бизнесменов увеличилось в этом году на 38,6 миллиардов долларов. Такие данные приводит информационное агентством Bloomberg

2023-12-01T19:41

2023-12-01T19:41

2023-12-01T19:41

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россия

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Подсчёт был проведён на основе стоимости акций компаний богатейших олигархов РФ. Так, с января 2024 года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 9,14 миллиардов долларов, его состояние увеличилось до 24,5 миллиардов. Доход сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличился на 4,03 миллиарда долларов, до 17,2 миллиардов. Издание приводит данные и о заработках бывшего вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна, который в этом году заработал 3,89 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 9,76 миллиардов долларов. По данным источника, только трое самых богатых российских олигархов в 2023 году уменьшили свое состояние. В рейтинг также попал украинский бизнесмен Ринат Ахметов, который занял 490-е место с состоянием 5,32 миллиардов долларов. За 2023 год его капитал уменьшился чуть более чем на 15-ть миллионов. Ранее сообщалось, что на Украине осталось только два миллиардера – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять.

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новости, олигарх, антироссийские санкции, россия