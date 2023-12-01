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Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной

Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной - 01.12.2023 Украина.ру

Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной

На территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Об этом 1 декабря сообщили в Госпогранслужбе Украины

2023-12-01T19:00

2023-12-01T19:00

2023-12-01T19:00

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С сегодняшнего дня и на неопределённый срок фуры через границу с Украиной будут пропускать по четыре в час. Уточняется, что перевозку гуманитарной помощи и других важных грузов, животных, горючего и охлаждённых грузов обещают не блокировать. Ограничений на выезд из Украины нет. Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта. В Профсоюзе считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушил торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, словакия, пересечение границы, кпп, протесты