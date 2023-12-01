Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной - 01.12.2023 Украина.ру
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Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной - 01.12.2023 Украина.ру
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
На территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Об этом 1 декабря сообщили в Госпогранслужбе Украины
2023-12-01T19:00
2023-12-01T19:00
новости
украина
словакия
пересечение границы
кпп
протесты
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С сегодняшнего дня и на неопределённый срок фуры через границу с Украиной будут пропускать по четыре в час. Уточняется, что перевозку гуманитарной помощи и других важных грузов, животных, горючего и охлаждённых грузов обещают не блокировать. Ограничений на выезд из Украины нет. Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта. В Профсоюзе считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушил торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб.
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новости, украина, словакия, пересечение границы, кпп, протесты
Новости, Украина, Словакия, пересечение границы, КПП, протесты

Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной

19:00 01.12.2023
 
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
Читать в
На территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Об этом 1 декабря сообщили в Госпогранслужбе Украины
С сегодняшнего дня и на неопределённый срок фуры через границу с Украиной будут пропускать по четыре в час.
Уточняется, что перевозку гуманитарной помощи и других важных грузов, животных, горючего и охлаждённых грузов обещают не блокировать. Ограничений на выезд из Украины нет.
Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта.
В Профсоюзе считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушил торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб.
 
НовостиУкраинаСловакияпересечение границыКППпротесты
 
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