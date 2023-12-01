https://ukraina.ru/20231201/1051681755.html
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной - 01.12.2023 Украина.ру
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
На территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Об этом 1 декабря сообщили в Госпогранслужбе Украины
2023-12-01T19:00
2023-12-01T19:00
2023-12-01T19:00
новости
украина
словакия
пересечение границы
кпп
протесты
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С сегодняшнего дня и на неопределённый срок фуры через границу с Украиной будут пропускать по четыре в час. Уточняется, что перевозку гуманитарной помощи и других важных грузов, животных, горючего и охлаждённых грузов обещают не блокировать. Ограничений на выезд из Украины нет. Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта. В Профсоюзе считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушил торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, словакия, пересечение границы, кпп, протесты
Новости, Украина, Словакия, пересечение границы, КПП, протесты
Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
На территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Об этом 1 декабря сообщили в Госпогранслужбе Украины
С сегодняшнего дня и на неопределённый срок фуры через границу с Украиной будут пропускать по четыре в час.
Уточняется, что перевозку гуманитарной помощи и других важных грузов, животных, горючего и охлаждённых грузов обещают не блокировать. Ограничений на выезд из Украины нет.
Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта.
В Профсоюзе считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушил торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб.