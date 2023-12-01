https://ukraina.ru/20231201/1051681478.html
Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян
Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян - 01.12.2023 Украина.ру
Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2023-12-01T18:55
2023-12-01T18:55
2023-12-01T18:55
видео
армен гаспарян
мид
запад
генри киссинджер
владимир зеленский
украина
сша
донбасс
западная украина
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00:20 – Итоги встречи глав МИД ОБСЕ; 09:24 - Смерть Генри Киссинджера: каким он запомнится и могут ли на Западе появиться фигуры подобного уровня? 15:30 - О новом плане Зеленского построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, мид, запад, генри киссинджер, владимир зеленский, украина, сша, донбасс, западная украина, укрепления, ес, обсе, сво, ближний восток, спецоперация, план, сергей лавров, мобилизация, видео
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Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:20 – Итоги встречи глав МИД ОБСЕ;
09:24 - Смерть Генри Киссинджера: каким он запомнится и могут ли на Западе появиться фигуры подобного уровня?
15:30 - О новом плане Зеленского построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.