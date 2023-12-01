https://ukraina.ru/20231201/1051681478.html

Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян

Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян - 01.12.2023 Украина.ру

Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2023-12-01T18:55

2023-12-01T18:55

2023-12-01T18:55

видео

армен гаспарян

мид

запад

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сша

донбасс

западная украина

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00:20 – Итоги встречи глав МИД ОБСЕ; 09:24 - Смерть Генри Киссинджера: каким он запомнится и могут ли на Западе появиться фигуры подобного уровня? 15:30 - О новом плане Зеленского построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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