Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян - 01.12.2023 Украина.ру
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Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян
Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян - 01.12.2023 Украина.ру
Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2023-12-01T18:55
2023-12-01T18:55
видео
армен гаспарян
мид
запад
генри киссинджер
владимир зеленский
украина
сша
донбасс
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00:20 – Итоги встречи глав МИД ОБСЕ; 09:24 - Смерть Генри Киссинджера: каким он запомнится и могут ли на Западе появиться фигуры подобного уровня? 15:30 - О новом плане Зеленского построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.
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Украина.ру
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видео, армен гаспарян, мид, запад, генри киссинджер, владимир зеленский, украина, сша, донбасс, западная украина, укрепления, ес, обсе, сво, ближний восток, спецоперация, план, сергей лавров, мобилизация, видео
Видео, Армен Гаспарян, МИД, Запад, Генри Киссинджер, Владимир Зеленский, Украина, США, Донбасс, Западная Украина, укрепления, ЕС, ОБСЕ, СВО, Ближний Восток, Спецоперация, план, Сергей Лавров, мобилизация

Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян

18:55 01.12.2023
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:20 – Итоги встречи глав МИД ОБСЕ;
09:24 - Смерть Генри Киссинджера: каким он запомнится и могут ли на Западе появиться фигуры подобного уровня?
15:30 - О новом плане Зеленского построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.
 
ВидеоАрмен ГаспарянМИДЗападГенри КиссинджерВладимир ЗеленскийУкраинаСШАДонбассЗападная УкраинаукрепленияЕСОБСЕСВОБлижний ВостокСпецоперацияпланСергей Лавровмобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
18:55Что собирается построить Зеленский и где он на это возьмёт деньги - Гаспарян
18:47Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников
18:28Военкор Елена Соколова: В отличие от Украины, мы воюем "за", а не "против"
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