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Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников
Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников - 01.12.2023 Украина.ру
Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников
За пять дней до конца сбора петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников Украины собрала 23 тысячи подписей из 25-ти тысяч необходимых. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2023-12-01T18:47
2023-12-01T18:47
2023-12-01T18:47
новости
украина
мобилизация
сво
спецоперация
депутат
петиция
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Уточняется, что собранного количества голосов достаточно для того, чтобы петицию рассмотрел президент страны Владимир Зеленский. В обосновании ходатайства сказано, что отправка на фронт украинских нардепов и чиновников поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе в условиях тотальной нехватки военных для ротации в Вооружённых силах Украины. Граждан страны возмущает тот факт, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат депутаты, военнообязанные и "забронированные".Напомним, соответствующее прошение подал народный депутат Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене. В середине ноября сообщалось, что петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников собрала более 11-ти тысяч подписей.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, депутат, петиция
Новости, Украина, мобилизация, СВО, Спецоперация, депутат, петиция
Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников
За пять дней до конца сбора петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников Украины собрала 23 тысячи подписей из 25-ти тысяч необходимых. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
Уточняется, что собранного количества голосов достаточно для того, чтобы петицию рассмотрел президент страны Владимир Зеленский.
В обосновании ходатайства сказано, что отправка на фронт украинских нардепов и чиновников поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе в условиях тотальной нехватки военных для ротации в Вооружённых силах Украины.
Граждан страны возмущает тот факт, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат депутаты, военнообязанные и "забронированные".
Напомним, соответствующее прошение подал народный депутат Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
В середине ноября сообщалось, что петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников собрала более 11-ти тысяч подписей.