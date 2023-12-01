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Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников

Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников - 01.12.2023 Украина.ру

Более 23 тысяч украинцев потребовали мобилизовать депутатов и чиновников

За пять дней до конца сбора петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников Украины собрала 23 тысячи подписей из 25-ти тысяч необходимых. Об этом сообщает издание "Страна.ua"

2023-12-01T18:47

2023-12-01T18:47

2023-12-01T18:47

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спецоперация

депутат

петиция

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Уточняется, что собранного количества голосов достаточно для того, чтобы петицию рассмотрел президент страны Владимир Зеленский. В обосновании ходатайства сказано, что отправка на фронт украинских нардепов и чиновников поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе в условиях тотальной нехватки военных для ротации в Вооружённых силах Украины. Граждан страны возмущает тот факт, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат депутаты, военнообязанные и "забронированные".Напомним, соответствующее прошение подал народный депутат Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене. В середине ноября сообщалось, что петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников собрала более 11-ти тысяч подписей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, депутат, петиция