Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте - 27.11.2023 Украина.ру
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Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте
Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте - 27.11.2023 Украина.ру
Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте
Новикова посмотрела все слайды, подготовленные для выступления, но не заметила там флага Украины
2023-11-27T10:36
2023-11-27T10:36
новости
клара новикова
концерт
москва
мова
киев
флаг
украина
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Юмористка Клара Новикова опровергла информацию о том, что на своем концерте в Москве она продемонстрировала флаг Украины и говорила на украинском языке. Об этом 27 ноября сообщил "МК".По словам Новиковой, во время выступления она показывала слайды с улиц Киева, где прошло ее детство и молодость."Никто ничего не делал со злым умыслом. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано; место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства", - рассказала артистка.Новикова уточнила, что на репетиции она посмотрела все слайды, которые ей предложили и не видела там украинского флага. Но при этом она не исключила, что какой-то слайд с флагом все-таки мог попасть в подборку."Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте! Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану!", - заявила Новикова.Артистка добавила, что в Москве она живет уже пятьдесят лет и что что "очень благодарна России и тому, что состоялась здесь".Напомним, что сольный концерт Новиковой состоялся 26 ноября в московском "Мюзик-холле". СМИ сообщили, что артистка стояла на сцене на фоне флага Украины иНапомним, что накануне Новикова впервые за долгое время выступила в Москве. Ее концерт прошел в столичном "Мюзик-холле". СМИ сообщали, что она во время выступления читала монологи, рассказывала о своем киевском детстве и периодически переходила на мову, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной появился флаг Украины.
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новости, клара новикова, концерт, москва, мова, киев, флаг, украина
Новости, Клара Новикова, концерт, Москва, мова, Киев, флаг, Украина

Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте

10:36 27.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкXXIII церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" Клара Новикова
XXIII церемония вручения театральной премии Хрустальная Турандот Клара Новикова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Новикова посмотрела все слайды, подготовленные для выступления, но не заметила там флага Украины
Юмористка Клара Новикова опровергла информацию о том, что на своем концерте в Москве она продемонстрировала флаг Украины и говорила на украинском языке. Об этом 27 ноября сообщил "МК".
По словам Новиковой, во время выступления она показывала слайды с улиц Киева, где прошло ее детство и молодость.
"Никто ничего не делал со злым умыслом. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано; место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства", - рассказала артистка.
Новикова уточнила, что на репетиции она посмотрела все слайды, которые ей предложили и не видела там украинского флага. Но при этом она не исключила, что какой-то слайд с флагом все-таки мог попасть в подборку.
"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте! Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану!", - заявила Новикова.
Артистка добавила, что в Москве она живет уже пятьдесят лет и что что "очень благодарна России и тому, что состоялась здесь".
Напомним, что сольный концерт Новиковой состоялся 26 ноября в московском "Мюзик-холле". СМИ сообщили, что артистка стояла на сцене на фоне флага Украины и
Напомним, что накануне Новикова впервые за долгое время выступила в Москве. Ее концерт прошел в столичном "Мюзик-холле". СМИ сообщали, что она во время выступления читала монологи, рассказывала о своем киевском детстве и периодически переходила на мову, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной появился флаг Украины.
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