https://ukraina.ru/20231127/1051359173.html

Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте

Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте - 27.11.2023 Украина.ру

Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте

Новикова посмотрела все слайды, подготовленные для выступления, но не заметила там флага Украины

2023-11-27T10:36

2023-11-27T10:36

2023-11-27T10:36

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клара новикова

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Юмористка Клара Новикова опровергла информацию о том, что на своем концерте в Москве она продемонстрировала флаг Украины и говорила на украинском языке. Об этом 27 ноября сообщил "МК".По словам Новиковой, во время выступления она показывала слайды с улиц Киева, где прошло ее детство и молодость."Никто ничего не делал со злым умыслом. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано; место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства", - рассказала артистка.Новикова уточнила, что на репетиции она посмотрела все слайды, которые ей предложили и не видела там украинского флага. Но при этом она не исключила, что какой-то слайд с флагом все-таки мог попасть в подборку."Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте! Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану!", - заявила Новикова.Артистка добавила, что в Москве она живет уже пятьдесят лет и что что "очень благодарна России и тому, что состоялась здесь".Напомним, что сольный концерт Новиковой состоялся 26 ноября в московском "Мюзик-холле". СМИ сообщили, что артистка стояла на сцене на фоне флага Украины иНапомним, что накануне Новикова впервые за долгое время выступила в Москве. Ее концерт прошел в столичном "Мюзик-холле". СМИ сообщали, что она во время выступления читала монологи, рассказывала о своем киевском детстве и периодически переходила на мову, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной появился флаг Украины.

https://ukraina.ru/20230828/1048964821.html

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