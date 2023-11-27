https://ukraina.ru/20231127/1051359173.html
Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте
Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте - 27.11.2023 Украина.ру
Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте
Новикова посмотрела все слайды, подготовленные для выступления, но не заметила там флага Украины
2023-11-27T10:36
2023-11-27T10:36
2023-11-27T10:36
новости
клара новикова
концерт
москва
мова
киев
флаг
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/77/1030417701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4da5503055c5f3006c03bbec6490e4b9.jpg.webp
Юмористка Клара Новикова опровергла информацию о том, что на своем концерте в Москве она продемонстрировала флаг Украины и говорила на украинском языке. Об этом 27 ноября сообщил "МК".По словам Новиковой, во время выступления она показывала слайды с улиц Киева, где прошло ее детство и молодость."Никто ничего не делал со злым умыслом. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано; место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства", - рассказала артистка.Новикова уточнила, что на репетиции она посмотрела все слайды, которые ей предложили и не видела там украинского флага. Но при этом она не исключила, что какой-то слайд с флагом все-таки мог попасть в подборку."Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте! Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану!", - заявила Новикова.Артистка добавила, что в Москве она живет уже пятьдесят лет и что что "очень благодарна России и тому, что состоялась здесь".Напомним, что сольный концерт Новиковой состоялся 26 ноября в московском "Мюзик-холле". СМИ сообщили, что артистка стояла на сцене на фоне флага Украины иНапомним, что накануне Новикова впервые за долгое время выступила в Москве. Ее концерт прошел в столичном "Мюзик-холле". СМИ сообщали, что она во время выступления читала монологи, рассказывала о своем киевском детстве и периодически переходила на мову, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной появился флаг Украины.
https://ukraina.ru/20230828/1048964821.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/77/1030417701_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7c8b8df6214da74e1ef7d6114c83fbff.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, клара новикова, концерт, москва, мова, киев, флаг, украина
Новости, Клара Новикова, концерт, Москва, мова, Киев, флаг, Украина
Клара Новикова объяснила как флаг Украины мог появиться на ее концерте
Новикова посмотрела все слайды, подготовленные для выступления, но не заметила там флага Украины
Юмористка Клара Новикова опровергла информацию о том, что на своем концерте в Москве она продемонстрировала флаг Украины и говорила на украинском языке. Об этом 27 ноября сообщил "МК".
По словам Новиковой, во время выступления она показывала слайды с улиц Киева, где прошло ее детство и молодость.
"Никто ничего не делал со злым умыслом. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории из детства, из молодости. Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, в паспорте у меня написано; место рождения - Киев. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства", - рассказала артистка.
Новикова уточнила, что на репетиции она посмотрела все слайды, которые ей предложили и не видела там украинского флага. Но при этом она не исключила, что какой-то слайд с флагом все-таки мог попасть в подборку.
"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте! Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану!", - заявила Новикова.
Артистка добавила, что в Москве она живет уже пятьдесят лет и что что "очень благодарна России и тому, что состоялась здесь".
Напомним, что сольный концерт Новиковой состоялся 26 ноября в московском "Мюзик-холле". СМИ сообщили, что артистка стояла на сцене на фоне флага Украины и
Напомним, что накануне Новикова впервые за долгое время выступила в Москве. Ее концерт прошел в столичном "Мюзик-холле". СМИ сообщали, что она во время выступления читала монологи, рассказывала о своем киевском детстве и периодически переходила на мову, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной появился флаг Украины.