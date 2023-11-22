Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?"
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Так ответил президент России на слова коллег, выступая на онлайн-саммите G20
Президент России Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20. Он прокомментировал слова лидеров других стран про ситуацию на Украине.
"Война на Украине не может не потрясать, но переворот на Украине и истребление гражданского населения там и в Палестине разве не потрясают?" – цитирует российского лидера "Радио Мир".
Путин добавил, что "многие говорили о том, что их потрясает агрессия России, но не Россия отказывалась от мирных переговоров, а Украина". Он напомнил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.
9 ноября, 18:16Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состоятьсяВ связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределенный срок. Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники