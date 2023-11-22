https://ukraina.ru/20231122/1051249303.html

Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?"

Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?" - 22.11.2023 Украина.ру

Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?"

Так ответил президент России на слова коллег, выступая на онлайн-саммите G20

2023-11-22T17:03

2023-11-22T17:03

2023-11-22T17:03

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Президент России Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20. Он прокомментировал слова лидеров других стран про ситуацию на Украине.Путин добавил, что "многие говорили о том, что их потрясает агрессия России, но не Россия отказывалась от мирных переговоров, а Украина". Он напомнил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.

https://ukraina.ru/20231109/1050901855.html

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2023

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