Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?" - 22.11.2023 Украина.ру
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Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?"
Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?" - 22.11.2023 Украина.ру
Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?"
Так ответил президент России на слова коллег, выступая на онлайн-саммите G20
2023-11-22T17:03
2023-11-22T17:03
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новости украины
владимир путин
саммит
g20
палестина
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Президент России Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20. Он прокомментировал слова лидеров других стран про ситуацию на Украине.Путин добавил, что "многие говорили о том, что их потрясает агрессия России, но не Россия отказывалась от мирных переговоров, а Украина". Он напомнил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.
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новости, новости украины, владимир путин, саммит, g20, палестина
Новости, Новости Украины, Владимир Путин, саммит, G20, Палестина

Путин: "События на Украине всех потрясают, а в Палестине нет?"

17:03 22.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Так ответил президент России на слова коллег, выступая на онлайн-саммите G20
Президент России Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20. Он прокомментировал слова лидеров других стран про ситуацию на Украине.

"Война на Украине не может не потрясать, но переворот на Украине и истребление гражданского населения там и в Палестине разве не потрясают?" – цитирует российского лидера "Радио Мир".

Путин добавил, что "многие говорили о том, что их потрясает агрессия России, но не Россия отказывалась от мирных переговоров, а Украина". Он напомнил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 18:16
Из-за ситуации в Газе саммит по "формуле мира" Украины может не состоятьсяВ связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом саммит может быть перенесен с 2023 года на неопределенный срок. Об этом 9 ноября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники
 
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