Фатальный выбор Еревана: Запад не будет спасать Армению - 21.11.2023 Украина.ру
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Фатальный выбор Еревана: Запад не будет спасать Армению
Фатальный выбор Еревана: Запад не будет спасать Армению - 21.11.2023 Украина.ру
Фатальный выбор Еревана: Запад не будет спасать Армению
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы будущего мирного договора, и при этом выразил опасение по поводу того, что Азербайджан может готовить новую войну. Об этом Пашинян заявил на выездном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.
2023-11-21T09:28
2023-11-21T09:28
эксклюзив
армения
азербайджан
запад
никол пашинян
зарубежье
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Пашинян подчеркнул, что упомянутые им принципы были выработаны при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Согласно первому из них, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в фиксированных пределах - 29,8 тыс и 86,6 тыс кв. км соответственно. Согласно второму, демаркация границ должна быть проведена в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года и базироваться на картах советского Генштаба. Третий обозначает необходимость разблокировки транспортных коммуникаций в рамках суверенитета стран, по которым они проходят.При этом глава армянского правительства посетовал на то, что стороны говорят "на разных дипломатических языках" и назвал "крайне подозрительным" практикуемое на официальном уровне в Баку обозначение Армении словосочетанием "Западный Азербайджан". По словам Пашиняна, это может быть свидетельством подготовки азербайджанской стороной новой военной эскалации. Премьер также сообщил, что ранее он предлагал Азербайджану обмен пленными в формате "всех на всех", и что ему непонятно, почему Баку удерживает десятки армянских военнослужащих.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде фактически обвинил Ереван в препятствовании мирному процессу. По его словам, азербайджанские мирные инициативы Арменией не поддерживаются – наоборот, она им противодействует.Стороны, разумеется, и дальше будут перемежать консультации и переговоры с подобными обвинениями. Несмотря на убедительную победу Азербайджана в последней военной кампании, захват Карабаха и фактическое признание итогов произошедшего Ереваном, армянские и азербайджанские власти к заключению мира так и не приблизились – несмотря на все посреднические усилия Запада.Чего же хотят стороны?После победы Азербайджан и традиционно стоящая за ним Турция хотят утвердить в Закавказье свою гегемонию. Из своей победы Баку намерен выжать максимум, и поэтому он продолжает говорить с Арменией языком давления. В частности, он предъявляет ей обвинение в оккупации восьми сёл, населённых азербайджанцами и окружённых "международно признанной" армянской территорией. Армения же, в свою очередь, после тяжелейших уступок хочет изменить свой внешнеполитический статус и сохранить оставшиеся позиции, взяв на себя роль форпоста Запада в регионе.К примеру, её усилия направлены на то, чтобы лишить Россию возможности контролировать местные транспортные маршруты. Согласно договорённости Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 2020 года, безопасность Зангезурского коридора – транспортной артерии, идущей через Армению, связывающей основную территорию Азербайджана с принадлежащей ей Нахичеванской автономией – должны были обеспечивать российские пограничники. Теперь в Ереване считают эту договорённость недействительной. По этому поводу, в частности, недавно высказался спецпредставитель ЕС по Закавказью Тойво Клар: по его словам, любой маршрут, идущий через Армению, должен контролироваться только Арменией, и только она должна отвечать за его безопасность.Известно, что Армения старается активно развивать сотрудничество с Францией, в том числе и в области военного взаимодействия, закупая у неё определённые виды вооружений. Ереван также не против более тесного вовлечения в закавказские дела Британии: в частности, 20 ноября началось региональное турне британского министра по делам Европы Лео Докерти. Неделей ранее Докерти провёл в Лондоне переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в рамках первого заседания двустороннего "Стратегического диалога", который, помимо прочего, обговаривает и параметры сотрудничества в военной сфере.Ереван, несмотря на предупреждение из Москвы, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, выписавшего ордер на арест Владимира Путина. Армения также стремительно теряет интерес к ОДКБ: её представители перестали принимать участие в мероприятиях организации, и, кроме того, они попросили снять с повестки нынешнего саммита ОДКБ документ, регламентирующий оказание помощи Еревану. По словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, Армения не проявила к этому документу никакого интереса. Более того, по отдельным сведениям, Ереван обещал передать Украине имеющиеся в его распоряжении тактические ракеты "Точка У". США, в свою очередь, склоняют армянскую сторону и к поставкам ВСУ ЗРК "Оса".Эти шаги свидетельствуют о том, как именно нынешние армянские власти видят своё будущее и как они намерены выживать. От поглощения "тюркским миром" Армению, по мнению Пашиняна и его приближённых, должен спасти Запад. То, что оттуда в последнее время иногда раздаются критические замечания в адрес Баку, кажется им достижением.Таким образом, армянская сторона хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном тогда, когда она окончательно утвердится в статусе сателлита Запада. Тот, разумеется, и близко не собирается давать ей никаких гарантий своего вмешательства в случае новой войны. Однако, судя по всему, Ереван твёрд в своём фатальном выборе.
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, армения, азербайджан, запад, никол пашинян, зарубежье
Эксклюзив, Армения, Азербайджан, Запад, Никол Пашинян, Зарубежье

Фатальный выбор Еревана: Запад не будет спасать Армению

09:28 21.11.2023
 
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы будущего мирного договора, и при этом выразил опасение по поводу того, что Азербайджан может готовить новую войну. Об этом Пашинян заявил на выездном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.
Пашинян подчеркнул, что упомянутые им принципы были выработаны при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Согласно первому из них, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в фиксированных пределах - 29,8 тыс и 86,6 тыс кв. км соответственно. Согласно второму, демаркация границ должна быть проведена в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года и базироваться на картах советского Генштаба. Третий обозначает необходимость разблокировки транспортных коммуникаций в рамках суверенитета стран, по которым они проходят.
При этом глава армянского правительства посетовал на то, что стороны говорят "на разных дипломатических языках" и назвал "крайне подозрительным" практикуемое на официальном уровне в Баку обозначение Армении словосочетанием "Западный Азербайджан". По словам Пашиняна, это может быть свидетельством подготовки азербайджанской стороной новой военной эскалации. Премьер также сообщил, что ранее он предлагал Азербайджану обмен пленными в формате "всех на всех", и что ему непонятно, почему Баку удерживает десятки армянских военнослужащих.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде фактически обвинил Ереван в препятствовании мирному процессу. По его словам, азербайджанские мирные инициативы Арменией не поддерживаются – наоборот, она им противодействует.
Стороны, разумеется, и дальше будут перемежать консультации и переговоры с подобными обвинениями. Несмотря на убедительную победу Азербайджана в последней военной кампании, захват Карабаха и фактическое признание итогов произошедшего Ереваном, армянские и азербайджанские власти к заключению мира так и не приблизились – несмотря на все посреднические усилия Запада.
Чего же хотят стороны?
После победы Азербайджан и традиционно стоящая за ним Турция хотят утвердить в Закавказье свою гегемонию. Из своей победы Баку намерен выжать максимум, и поэтому он продолжает говорить с Арменией языком давления. В частности, он предъявляет ей обвинение в оккупации восьми сёл, населённых азербайджанцами и окружённых "международно признанной" армянской территорией. Армения же, в свою очередь, после тяжелейших уступок хочет изменить свой внешнеполитический статус и сохранить оставшиеся позиции, взяв на себя роль форпоста Запада в регионе.
К примеру, её усилия направлены на то, чтобы лишить Россию возможности контролировать местные транспортные маршруты. Согласно договорённости Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 2020 года, безопасность Зангезурского коридора – транспортной артерии, идущей через Армению, связывающей основную территорию Азербайджана с принадлежащей ей Нахичеванской автономией – должны были обеспечивать российские пограничники. Теперь в Ереване считают эту договорённость недействительной. По этому поводу, в частности, недавно высказался спецпредставитель ЕС по Закавказью Тойво Клар: по его словам, любой маршрут, идущий через Армению, должен контролироваться только Арменией, и только она должна отвечать за его безопасность.
Известно, что Армения старается активно развивать сотрудничество с Францией, в том числе и в области военного взаимодействия, закупая у неё определённые виды вооружений. Ереван также не против более тесного вовлечения в закавказские дела Британии: в частности, 20 ноября началось региональное турне британского министра по делам Европы Лео Докерти. Неделей ранее Докерти провёл в Лондоне переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в рамках первого заседания двустороннего "Стратегического диалога", который, помимо прочего, обговаривает и параметры сотрудничества в военной сфере.
Ереван, несмотря на предупреждение из Москвы, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, выписавшего ордер на арест Владимира Путина. Армения также стремительно теряет интерес к ОДКБ: её представители перестали принимать участие в мероприятиях организации, и, кроме того, они попросили снять с повестки нынешнего саммита ОДКБ документ, регламентирующий оказание помощи Еревану. По словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, Армения не проявила к этому документу никакого интереса. Более того, по отдельным сведениям, Ереван обещал передать Украине имеющиеся в его распоряжении тактические ракеты "Точка У". США, в свою очередь, склоняют армянскую сторону и к поставкам ВСУ ЗРК "Оса".
Эти шаги свидетельствуют о том, как именно нынешние армянские власти видят своё будущее и как они намерены выживать. От поглощения "тюркским миром" Армению, по мнению Пашиняна и его приближённых, должен спасти Запад. То, что оттуда в последнее время иногда раздаются критические замечания в адрес Баку, кажется им достижением.
Таким образом, армянская сторона хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном тогда, когда она окончательно утвердится в статусе сателлита Запада. Тот, разумеется, и близко не собирается давать ей никаких гарантий своего вмешательства в случае новой войны. Однако, судя по всему, Ереван твёрд в своём фатальном выборе.
 
ЭксклюзивАрменияАзербайджанЗападНикол ПашинянЗарубежье
 
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